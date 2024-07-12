Альфа-Банк доставил в июне более миллиона банковских карт

Представители банка привезли клиентам 1 060 000 карт за один месяц. Это больше, чем было доставлено за весь 2021 год.

Альфа-Банк активно развивает дистанционные сервисы. Теперь заказать онлайн можно не только банковские продукты, но и установку последней версии мобильного приложения. Сотрудник банка приедет домой или в офис в удобное время и все настроит на любой мобильной операционной системе, включая iOS.

География доставки охватывает более 90% населения страны, даже небольшие города, где нет отделений банка. Качество сервиса сопоставимо с обслуживанием в офисе, т.к. сотрудники службы доставки – не курьеры, а полноценные консультанты банка. Они могут выдать клиенту практически любой банковский продукт, рассказать о различных тарифах и одобренных лимитах.

«Мы ставим перед собой амбициозные цели и достигаем их. Бывают дни, в которые мы доставляем более 50 тысяч карт. Буквально пару лет назад это были наши месячные объемы. Особо следует отметить, что уровень удовлетворенности клиентов качеством нашей работы остаётся на высоте – сервис оценивают в среднем на 4,97 из 5», - отметила Нино Кодуа, главный операционный директор Альфа-Банка.