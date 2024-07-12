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Альфа-Банк и СКБ Контур внедрят в обучение специалистов искусственный интеллект

Компании подписали соглашение на международной промышленной выставке ИННОПРОМ, в рамках которого будут готовить специалистов с продвинутым уровнем IT-компетенций.

Подписи под соглашением поставили COO CIB Альфа-Банка Дмитрий Витман и заместитель генерального директора СКБ Контур Михаил Добровольский.

Партнеры готовы делиться опытом в сфере образования и внедрять уникальные IT-решения. Обе компании активно развивают образовательные проекты в области IT и ИИ. Совместными усилиями участники смогут еще более эффективно ответить на вызовы цифровизации в экономике, социальной сфере, государственном управлении и обеспечить долгосрочные возможности для цифровой трансформации в стране.

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«Альфа-Банк системно поддерживает и развивает образование в сфере финтеха, ИТ и искусственного интеллекта. Мы сотрудничаем с ведущими федеральными и региональными вузами. Помогаем внедрять цифровую грамотность и даем прикладные знания для будущих молодых специалистов, а также вкладываемся в развитие преподавательского состава. Мы создаем качественное образование, экспертизу и новейшие технологии, активно открываем цифровые кафедры, внедряем новые дисциплины, выдаем гранты и готовы к сотрудничеству с ведущими IT-компаниями», — поделился Дмитрий Витман.

«Контур все последние годы активно работает над внедрением искусственного интеллекта как во внутренние массовые бизнес-процессы, так и в сервисы экосистемы для клиентов. Объединение наших усилий с Альфа-Банком — одним из крупнейших игроков банковского сектора страны - хорошая возможность нарастить масштаб внедрения ИИ — прежде всего для подготовки IT-специалистов и повышения их квалификации», — рассказал Михаил Добровольский.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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