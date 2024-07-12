В Иркутске обсудили тренды на рынке индивидуального жилищного строительства

Сбер провел в Иркутске конференцию по индивидуальному жилищному строительству (ИЖС).

Специалисты банка рассказали руководителям компаний-застройщиков и агентств недвижимости о трендах рынка ипотеки и ИЖС, аккредитации подрядчиков, о программе кредитования малого бизнеса. Участники встречи узнали также о действующих ипотечных программах, применении эскроу-счетов при кредитовании на цели ИЖС, возможностях получения траншей и аккредитивной форме расчетов.

«Доля ипотечных кредитов на ИЖС в общем портфеле жилищных кредитов по Иркутской области постоянно растет. Во втором квартале этого года она составила 30%, что в 2,2 раза больше, чем по итогам аналогичного периода прошлого года. С апреля по июнь Сбер в регионе выдал 1, 3 тыс. таких кредитов. Сспрос на ИЖС вырос, в том числе, потому что Сбер упростил требования к условиям получения ипотеки на строительство дома. Теперь заемщику не требуется предоставлять банку дополнительных поручителей или иных объектов недвижимости в залог на период строительства дома», – Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением Сбербанка.

Специалисты банка рассказали о том, что с 10 июля Сбер отменил отчет по оценке при покупке земельных участков в ипотеку. Это должно ускорить выход на сделку и сэкономить клиентам примерно 20 тыс. рублей.

На конференции также выступили представители сферы индивидуального жилищного строительства. Директор строительной компании «Победа» Андрей Богданов поделился опытом применения эскроу-счетов в ИЖС, а руководитель ипотечного агентства «Фамильное ожерелье» Екатерина Саломатова дала рекомендации, как правильно подать заявку на ипотеку на строительство жилого дома.

«Рынок индивидуального жилищного строительства сейчас переживает настоящий бум. Благодаря стремительно растущему спросу увеличивается и предложение. В этот сегмент заходят новые застройщики и подрядчики, а значит, расширяются возможности выбора для потенциальных покупателей. Благодаря ипотечным программам Сбера, в первую очередь, программам с господдержкой, строительство и покупка частного дома становятся доступны широкому кругу клиентов с самыми разными потребностями и предпочтениями», – Екатерина Саломатова, руководитель ипотечного агентства «Фамильное ожерелье».

Всего участие в мероприятие приняли более 350 представителей строительных компаний и агентств недвижимости региона.