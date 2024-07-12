На «PRO Конгрессе» в Иркутске анонсировали новые условия ипотеки при покупке квартир от застройщиков

В Иркутске на площадке Байкальского банка федеральная сеть каналов о недвижимости М2tv.pro совместно с Домклик провела «PRO Конгресс».

В мероприятии участвовали около 250 представителей рынка недвижимости с разных регионов присутствия Байкальского банка Сбера.

Кроме обучающих тренингов в рамках конгресса прошли круглые столы с владельцами и руководителями компаний-застройщиков и агентств недвижимости.

Участники встречи узнали, что ожидает рынок недвижимости во 2-м полугодии 2024 года. Эксперты Домклик проанонсировали запуск условий кредитования, которые позволят застройщикам снижать ставки по ипотеке для своих клиентов, а также стимулировать спрос на покупку квартир в новостройках.

«Во время встречи мы презентовали участникам мероприятия новые способы помощи застройщикам — обновленные программы комплексного продукта для компаний, которые получают финансирование от Сбера и программы субсидирования ипотеки. Благодаря этим способам, застройщики смогут предложить клиентам еще большие скидки на ипотеку и продлить срок уменьшения процентной ставки при покупке квартиры в новостройке. Вместе с нашими партнерами мы договорились о скором запуске этих льготных условий уже в июле», — Дмитрий Литвинов, начальник управления ипотечного кредитования и развития сервисов Домклик.

«На PROКонгрессе в Иркутске удалось объединить федеральный опыт профессионалов в недвижимости и найти точки приложения этого опыта именно к Восточно-Сибирскому региону. Мероприятие прошло в знаковый период изменения условий льготной ипотеки. И хотя многие участники рынка ещё не ощутили изменений, мы сделали задел на будущее, где отметили не только новые ипотечные программы и инструменты Сбера, но и дали возможность научиться самым современным подходам как в продаже вторички, так и новостроек, сделав особый акцент на работе с покупателем. Ведь именно покупатель будет ближайшее время главным на рынке», — Борис Малютин, руководитель федеральной сети каналов о недвижимости М2tv.pro.

«Компания "Новый город" быстро реагирует на изменения происходящие на рынке недвижимости и сохраняет комфортные условия для приобретения жилья. Мы уже согласовали со Сбером новые условия по ипотеке для своих клиентов и готовы предлагать квартиры в ЖК "Авиатор" по комфортным ставкам в ипотеку», — Александр Косилов, руководитель департамента по работе с недвижимостью ГК Новый город.