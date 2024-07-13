Свой Банк — номинант премии «Выбор потребителей – 2024»

Кредитная карта Своего Банка «Кредитка 0%» вошла в шорт-лист XV Ежегодной премии в области качества продукта и сервиса «Выбор потребителей».

«Выбор потребителей» — это общественно значимая награда, вручаемая наиболее успешным проектам в области сервиса и качества товаров и услуг. Среди номинантов — компании-лидеры бизнеса, ответственно относящиеся к соблюдению прав потребителей и делами оправдывающие высокое доверие клиентов. Получение премии олицетворяет высокую надежность, качество продуктов и услуг и удовлетворенность со стороны потребителей. Церемония награждения лауреатов состоится осенью 2024 года в Сочи.

Кредитка 0% — это инновационный банковский продукт, который позволяет клиентам пользоваться кредитными средствами с нулевым процентом. Пользователь оплачивает только те дни, в которые пользовался деньгами банка, из этого и складывается плата за обслуживание. Она составляет от 9 до 199 рублей в день и определяется для каждого клиента в индивидуальном порядке. Кредитку 0% можно оформить онлайн — в мобильном приложении или на сайте банка. Свой Банк примет решение в течение пары минут и доставит карту бесплатно. Кроме того, пользователи Кредитки 0% могут получать привилегии по программе «Привет, МИР!».

Напомним, что ранее Кредитка 0% от Своего Банка была признана лучшим продуктом в категории «Кредитование» национальной премии в области цифровизации Digital Leaders Award 2024 и неоднократно занимала высокие места в финансовых рейтингах лучших кредитных карт.