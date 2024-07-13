На ремонт школ Иркутска направят полмиллиарда рублей

Всего за летний сезон 2024 года планируют отремонтировать более 100 образовательных учреждений Иркутска, на текущий момент работы завершены в 14. На ремонты направят почти полмиллиарда рублей, сообщает пресс-служба мэрии.

За период летних каникул в образовательных организациях обновят пищеблоки, спортивные и актовые залы, благоустроят территории, заменят кровли и выполнят другие мероприятия.

По словам мэра Иркутска Руслана Болотова, в 2024-м на эти цели из городского бюджета выделили около 400 миллионов рублей. Еще более 45 миллионов рублей выделили на приобретение оборудования. Кроме того, благодаря различным федеральным программам город дополнительно получил порядка 50 миллионов, сообщил мэр.

Напомним, что в прошлом году на ремонты учреждений образования было направлено 586 млн рублей.