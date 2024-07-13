Новости

На ремонт школ Иркутска направят полмиллиарда рублей

Всего за летний сезон 2024 года планируют отремонтировать более 100 образовательных учреждений Иркутска, на текущий момент работы завершены в 14. На ремонты направят почти полмиллиарда рублей, сообщает пресс-служба мэрии.

За период летних каникул в образовательных организациях обновят пищеблоки, спортивные и актовые залы, благоустроят территории, заменят кровли и выполнят другие мероприятия. 

По словам мэра Иркутска Руслана Болотова, в 2024-м на эти цели из городского бюджета выделили около 400 миллионов рублей. Еще более 45 миллионов рублей выделили на приобретение оборудования. Кроме того, благодаря различным федеральным программам город дополнительно получил порядка 50 миллионов, сообщил мэр.

Напомним, что в прошлом году на ремонты учреждений образования было направлено 586 млн рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Фестиваль "Энергия" в Иркутске 2024
Названы победители конкурса соломенных скульптур в Иркутске
В Иркутске стартовал фестиваль культуры «Энергия+»
«Это глоток свежего воздуха». 5 причин посетить фестиваль «Энергия+» в Иркутске
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес