Реконструкция напорных трубопроводов в Иркутске идёт с опережением графика

Благодаря применению инновационных технических решений.

Фото с сайта https://admirk.ru/

В областном центре продолжается реконструкция напорных трубопроводов от КНС-20а по улицам Баррикад и Рабочего Штаба до КОС правого берега. Общая протяженность этой трассы – 4160 метров. Здесь обновят две имеющиеся линии с сохранением диаметра: сейчас выведена из строя одна из них. Уже завершен ремонт на участке от 29-го котлована до 31-го. В дальнейшем состоится перебазирование на 43-й для продолжения мероприятий.

– Мы прокладываем сети преимущественно закрытым способом – микротоннелированием. Создаем углубление с использованием железобетонных труб. Этот метод, который применяется в Иркутске впервые, позволяет увеличить темпы мероприятий, минимизировать возможные разрушения искусственных покрытий и рельефа и, соответственно, сократить количество неудобств для граждан, – пояснил руководитель проекта ООО «Горизонт» Евгений Филимонов.

На объекте от КНС-20а подрядчик прокладывает трубопроводы по Баррикад до Маратовского кольца с поворотом на улицу Рабочего Штаба, по которой предстоит пройти до очистных сооружений правого берега. Старые конструкции меняют на новые – полиэтиленовые, которые не ржавеют и отличаются износостойкостью.

– В настоящее время уложено 980 метров труб горизонтально направленным бурением, 680 метров – микротоннелированием. Оба способа нацелены на уменьшение влияния строительства на жизнь города, поскольку при их применении не требуется сплошное закрытие улицы, – прокомментировал заместитель директора по капитальному строительству и ремонту МУП «Водоканал» Сергей Ващенко.

Помимо указанного участка, сейчас в столице Прибайкалья ведется реконструкция и создание еще двух аналогичных сооружений. По итогам реализации всех проектов появится единая мощная канализационная система от Нижней Лисихи до улицы Рабочего Штаба.

По словам мэра Иркутска, работы идут с опережением графика на 59 дней, что свидетельствует о верном выборе технических решений.

– Общий объем сетей КНС, которые сейчас возводят и обновляют в Иркутске, равен почти 12 километрам. Реализация этого масштабного проекта обеспечит мощности для подключения новых объектов и даст импульс для развития столицы Восточной Сибири, – подчеркнул мэр.