Глава «Ростеха» Сергей Чемезов приехал в Иркутск

Вместе с губернатором Приангарья Игорем Кобзевым он посетили цех агрегатной окончательной сборки боевых самолётов и новых воздушных судов МС-21 на Иркутском авиазаводе.

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На встрече также присутствовали председатель Законодательного Собрания региона Александр Ведерников, мэр Иркутска Руслан Болотов, председатель Думы Иркутска Евгений Стекачев, генеральный директор ИАЗа Александр Вепрев, руководители подразделений и дочерних компаний «Ростеха».

– Сегодня ИАЗ – одно из самых передовых высокотехнологичных предприятий авиационной отрасли РФ. А гражданский лайнер МС-21, серийное производство которого разворачивается в его цехах, очень скоро станет основным среднемагистральным самолетом российских авиакомпаний. Задачи перед нами стоят очень большие – авиакомпании и пассажиры ждут наш новый самолёт, – отметил Сергей Чемезов.

Сергей Чемезов также вручил заводчанам благодарности Госкорпорации «Ростех» за большой личный вклад в развитие авиационной промышленности и многолетнюю добросовестную работу и поздравил коллектив предприятия с наступающим праздником – в августе Иркутский авиазавод отметит своё 90-летие.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что сегодня Правительство региона в тесном взаимодействии с руководством Иркутского авиационного завода и администрацией города Иркутска решают вопросы формирования инфраструктуры и создания комфортных условий труда для сотрудников предприятия.

– Для оперативного решения вопросов комплексного развития территории для реализации инвестиционного проекта по серийному производству пассажирского самолета МС-21 утвержден план мероприятий, создан межведомственный оперативный штаб. Сотрудники Иркутского авиазавода уже почти век куют историю и гордость российской авиации и наша общая задача создать для них комфортные условия и для работы, и для жизни, – сказал Игорь Кобзев.