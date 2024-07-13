Татьяна Толстая, Алексей Чадов, Артемий Драгунский встретятся с иркутянами сегодня на фестивале «Энергия+» 

Сегодня, 13 июля, стартует второй день фестиваля «Энергия+» компании Эн+.

Начнётся он с танцевальной зарядки в 10:30, продолжится творческими встречами и паблик-токами с Татьяной Толстой, Шамилем Идиатуллиным, Артемием Драгунским и Алексеем Чадовым.

Вечером иркутян ждет специальный сет «Иркутск, зажигай!» от диджея Артемия Золотова (Москва).

Кроме того, весь день будут работать книжный корнер, детская секция, арт-выставка соломенных скульптур, фудкорт и маркет.

Полная программа фестиваля «Энергия+» доступна по ссылке enplusfest.ru

Фестиваль «Энергия+» – детище российского энергохолдинга Эн+. «Балет на Байкале», выставка «Далай\море» и гастроли московских театров в Сибири. Все эти вещи объединяет одно: все они организованы при участии основанного Олегом Дерипаской энергохолдинга Эн+. Компания постоянно работает над повышением инфраструктурного и культурного уровня городов Сибири.