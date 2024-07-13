«Ангара-Джаз»: более 100 молодых музыкантов со всей России собрались на фестивале в Иркутской области

Первый Всероссийский молодежный фестиваль-форум «Ангара-Джаз» стратовал в Иркутской области. Он проходит в этнографическом комплексе «Тальцы».

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– Мы создаем условия для того, чтобы музыка жила в душе и в сердце. Я бы хотел, чтобы и этот фестиваль долго жил в сердце каждого из нас. Очень важно, когда на сцену выходят молодые музыканты, потом они станут знамениты, приедут сюда и скажут: «Я тут начинал!». Эта площадка должна стать трамплином для молодых талантливых артистов. И конечно, мы считаем, что эту площадку нужно развивать, для этого нужно создать инициативную группу, заинтересованную в продвижении молодых артистов, – сказал губернатор Игорь Кобзев на открытии фестиваля.

К участникам и зрителям обратился знаменитый саксофонист, композитор, народный артист России, художественный руководитель Фестиваля Игорь Бутман.

– Благодарен Игорю Ивановичу Кобзеву за идею, за инициативу проведения фестиваля. Живая джазовая музыка пользуется большой популярностью у слушателей Иркутской области, да и всей России. Очень понравилась эта площадка: здесь сочетаются уникальная природа, Ангара, свежий воздух, культура. После такого отдыха работаешь с еще большим энтузиазмом, чтобы потом снова приехать сюда, -- сказал Игорь Бутман.

«Ангара-Джаз» – это новый молодёжный проект. Для участия в нем поступило более 500 заявок от джазовых музыкантов в возрасте от 18 до 35 лет. Сто из них прошли конкурсный отбор. Их выступления идут в течение дня 13 и 14 июля на территории архитектурно-этнографического музея «Тальцы». Пять лучших коллективов в ноябре выступят на фестивале «Джаз на Байкале».

Звездами фестиваля стали знаменитый саксофонист, композитор, народный артист России, художественный руководитель Фестиваля Игорь Бутман, Московский джазовый оркестр и австралийская певица Фантине, которые выступят 13 июля, а также певец и композитор Леонид Агутин. Его концерт состоится завтра, 14 июля.

Напомним, что в Тальцах реализуется проект «Байкальская слобода», который вошёл в федеральный туристический проект «Волшебный Байкал». В Тальцах планируется создать 5 400 комфортабельных номеров и современных пространства для отдыха.