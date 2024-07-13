Новости

«Ангара-Джаз»: более 100 молодых музыкантов со всей России собрались на фестивале в Иркутской области

Первый Всероссийский молодежный фестиваль-форум «Ангара-Джаз» стратовал в Иркутской области. Он проходит в этнографическом комплексе «Тальцы». 

<p>Фото https://irkobl.ru/</p>

Фото https://irkobl.ru/

–  Мы создаем условия для того, чтобы музыка жила в душе и в сердце. Я бы хотел, чтобы и этот фестиваль долго жил в сердце каждого из нас. Очень важно, когда на сцену выходят молодые музыканты, потом они станут знамениты, приедут сюда и скажут: «Я тут начинал!». Эта площадка должна стать трамплином для молодых талантливых артистов. И конечно, мы считаем, что эту площадку нужно развивать, для этого нужно создать инициативную группу, заинтересованную в продвижении молодых артистов, – сказал губернатор Игорь Кобзев на открытии фестиваля.

К участникам и зрителям обратился знаменитый саксофонист, композитор, народный артист России, художественный руководитель Фестиваля Игорь Бутман.

– Благодарен Игорю Ивановичу Кобзеву за идею, за инициативу проведения фестиваля. Живая джазовая музыка пользуется большой популярностью у слушателей Иркутской области, да и всей России. Очень понравилась эта площадка: здесь сочетаются уникальная природа, Ангара, свежий воздух, культура. После такого отдыха работаешь с еще большим энтузиазмом, чтобы потом снова приехать сюда, -- сказал Игорь Бутман.

Читайте также:

Путин разрешил местным властям вводить туристический налог с 2025 года
13 июля 2024
Один из трёх паромов на переправе МРС – Ольхон вышел из строя
11 июля 2024

«Ангара-Джаз» – это новый молодёжный проект. Для участия в нем поступило более 500 заявок от джазовых музыкантов в возрасте от 18 до 35 лет. Сто из них прошли конкурсный отбор. Их выступления идут в течение дня 13 и 14 июля на территории архитектурно-этнографического музея «Тальцы». Пять лучших коллективов в ноябре выступят на фестивале «Джаз на Байкале».

Звездами фестиваля стали знаменитый саксофонист, композитор, народный артист России, художественный руководитель Фестиваля Игорь Бутман, Московский джазовый оркестр и австралийская певица Фантине, которые выступят 13 июля, а также певец и композитор Леонид Агутин. Его концерт состоится завтра, 14 июля.

Напомним, что в Тальцах реализуется проект «Байкальская слобода», который вошёл в федеральный туристический проект «Волшебный Байкал». В Тальцах планируется создать 5 400 комфортабельных номеров и современных пространства для отдыха.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Туризм 2024, последние новости":
Все материалы сюжета (1326)


Реклама на сайте

Фестиваль "Энергия" в Иркутске 2024
Татьяна Толстая, Алексей Чадов, Артемий Драгунский встретятся с иркутянами сегодня на фестивале «Энергия+» 
Названы победители конкурса соломенных скульптур в Иркутске
В Иркутске стартовал фестиваль культуры «Энергия+»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес