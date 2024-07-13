Иркутская область находится в дыму из-за пожаров в соседних регионах

Задымленность в северо-восточных районах Иркутской области, на которую пожаловались местные жители, на 95 % формируется и перемещается на территорию Приангарья из соседних регионов. Об этом по итогам ежедневного штаба министерства лесного комплекса Иркутской области в субботу, 13 июля, сообщил заместитель Председателя Правительства региона Владимир Читоркин.

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– По поручению Губернатора Иркутской области Игоря Ивановича Кобзева сегодня на ежедневном штабе по пожарной ситуации отдельным вопросом обсудили формирующееся задымление на территории Бодайбинского и Мамско-Чуйского районов. Совместно с коллегами из ГУ МЧС по региону проанализировали космические снимки, направление ветра. Было установлено, что основная часть задымленности – 95 % – формируется и перемещается в Приангарье с территории соседних регионов, – пояснил Владимир Читоркин.

Он уточнил, что на сегодняшний день на территории Республики Саха (Якутии) зафиксировано 119 действующих лесных пожаров на площади 296 тысяч гектаров, в том числе порядка 50 % площадей – на границе с Бодайбинским районом. На территории Забайкальского края на сегодняшний день 99 действующих лесных пожаров на площади 340 тысяч гектаров, из них порядка 30 % площадей также на границе с Иркутской областью. В Республике Бурятии действуют 20 лесных пожаров на площади 21 тысяч гектаров. Из этих площадей 90 % также примыкают к территории Иркутской области. На территории этих трех регионов введены режимы региональной чрезвычайной ситуации.

– На территории Бодайбинского и Мамско-Чуйского районов также есть действующие лесные пожары, но они на значительной удалении, в зоне контроля. При этом на 20:00 на территории Иркутской области зафиксировано 19 действующих пожаров на общей площади 3 430 гектаров. Еще 11 пожаров локализовано на площади тысяча гектаров. За прошедший рабочий день семь пожаров ликвидировано на площади 386 гектаров. В Иркутской область принимаются исчерпывающие меры по оперативному реагированию на возникающие термические точки, меры по ликвидации лесных пожаров. Ситуация находится под контролем, – сказал Владимир Читоркин.