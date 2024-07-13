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Правительство снизило до 40% порог обязательной продажи валютной выручки экспортерами

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Правительство смягчило требования об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, снизив порог с 60% до 40%. Это уже второе понижение менее чем за месяц — 20 июня порог был понижен с изначальных 80% до 60%.

Решение принято «с учетом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности». 

Ранее пониженное предложение иностранной валюты со стороны ЦБ и экспортеров пока не приводило к устойчивому ослаблению рубля.

– Поддержку российскому рублю оказывает относительно низкий спрос на валюту со стороны импорта, обусловленный санкционными препятствиями. Правда, как и раньше, эта проблема должна постепенно решаться за счет создания альтернативных путей поставок товаров, а также их оплаты. В результате спрос импортеров на валюту будет восстанавливаться, – полагают эксперты БКС Мир инвестиций.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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