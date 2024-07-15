МТС создаст крупнейшую в Сибири облачную IoT-платформу учёта электроэнергии

Цифровая экосистема МТС создаст крупнейшую в Сибири интеллектуальную систему учёта электроэнергии по сервисной модели на базе собственной облачной инфраструктуры. В течение трёх лет МТС установит и обеспечит эксплуатацию 86,4 тысяч интеллектуальных приборов учета в многоквартирных домах Новосибирской области, впервые на рынке выступив оператором передачи данных для ресурсоснабжающей организации.

АО «Новосибирскэнергосбыт» внедряет интеллектуальную систему учета (ИСУ) в облаке МТС, которая автоматизирует учёт электроэнергии для своих абонентов. В рамках проекта, стоимость которого составит около 1,5 млрд рублей, МТС осуществит один из крупнейших проектов в России по цифровизации энергетики региона – поставку, монтаж и обслуживание новых «умных» приборов учёта взамен неисправных, с истекающим сроком межповерочного интервала, а также во вновь построенных многоквартирных домах Новосибирска и области. В рамках проекта планируется использовать «умные» устройства российского производства.

После установки IoT-системы каждый счетчик интегрируют в платформу учета и дистанционного управления энергоресурсами. Решение показывает состояние электросчётчиков в режиме реального времени, позволяет задавать параметры их опроса, получать и передавать данные с них в биллинговую систему компании. МТС гарантирует эксплуатацию системы в течение 10 лет после установки программно-аппаратного комплекса.

Для связи каждого IoT-устройства разработчики используют энергоэффективную связь для интернета вещей новейшего стандарта NB-IoT. МТС обладает крупнейшей масштабируемой сетью NB-IoT в России, которая развернута в более чем 80 регионах, в том числе и в Иркутской области. Сеть обладает улучшенной проникающей способностью, что обеспечивает устойчивый сигнал даже в труднодоступных для других стандартов связи местах, например, в подвалах и цокольных этажах зданий. Кроме того, объем трафика передаваемых данных существенно ниже, чем у аналогичных решений на рынке, что позволяет снизить затраты на эксплуатацию системы учета.

«Мы заключили с «Новосибирскэнергосбыт» долгосрочный контакт, который обеспечит регион уникальной IoT-платформой как по масштабу, срокам и наполнению. Впервые на рынке МТС берет на себя создание полной законченной автоматизированной системы, включающей программное обеспечение, приборы учета, сеть передачи данных и ЦОДы, а также сервисные работы по монтажу и эксплуатации. Клиент получает готовый продукт – данные. Благодаря сервисной модели клиент сможет преобразовать часть капитальных расходов в операционные, что повысит гибкость финансового планирования и обеспечит постепенный и бесшовный переход на новейшие системы энергоучёта. Интеллектуальный учет сделает максимально прозрачным процесс начисления коммунальных платежей, также сможет обеспечить онлайн-контроль работоспособности устройств и сократит издержки на снятие показаний», – отметил вице-президент по развитию нового и корпоративного бизнеса МТС Олег Алдошин.