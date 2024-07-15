У каждого пятого иркутянина нет денег на отпуск

Иркутяне рассказали, сколько готовы потратить в этому год на отдых.

В среднем иркутяне планируют потратить на недельный отпуск в этом году 55 тысяч рублей на одного члена семьи. Но чтобы отпуск был идеальным, требуется 171 тысяча рублей на человека. Каждый пятый (19%) признался, что не может себе позволить отдых в этом году, показало исследование SuperJob, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Иркутска.

Женщины более скромны в своих отпускных запросах по сравнению с мужчинами: и для реального, и для идеального отпуска представителям сильного пола нужно больше денег. Выше запросы на отпуск мечты у россиян в возрасте от 35 до 44 лет, а больше тратят опрошенные моложе 34 лет. Отпускной бюджет и запросы к затратам на неделю идеального отпуска ожидаемо растут с увеличением уровнем дохода опрошенных.