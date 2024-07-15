Поварам в Иркутской области готовы платить до 200 тыс. рублей

Эксперты hh.ru проанализировали активные вакансии и резюме поваров в Иркутской области и выяснили, что таких специалистов не хватает на рынке труда, и они могут зарабатывать выше рынка.
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Сейчас за кулинаров конкурируют не только кафе и рестораны, но и сфера розничной торговли, на которую приходится почти пятая часть подобных предложений о работе (18%). А самые активные работодатели, которые разместили в Иркутской области наибольшее количество вакансий для поваров, пекарей и кондитеров в этом году:
- «Пятерочка»,
- «Слата»,
- iFCM Group,
- «Партнеры Красноярск»,
- «Литона»,
- «Арктик Катеринг Сервис»,
- «Сибэкосервис»,
- «Интеграл»,
- ОМС,
- ГК «Истлэнд»,
- Coffee Machine,
- NOBILIS GROUP,
- ГК «Байкальская Виза».
Кроме того, за местных поваров борются не только локальные работодатели, но иногородние. В частности, 30% вакансий предлагают трудоустройство вахтовым методом (это, кстати, самые высокие показатели в Сибири), с заработной платой на порядок больше предложений «дома».
Диапазон предлагаемой зарплаты в вакансиях поваров в Иркутской области составил в этом году 45 977 – 114 943 рубля, в вахтовых вакансиях предлагают заработать от 103 461 до 195 402 рублей.