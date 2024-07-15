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Поварам в Иркутской области готовы платить до 200 тыс. рублей

Эксперты hh.ru проанализировали активные вакансии и резюме поваров в Иркутской области и выяснили, что таких специалистов не хватает на рынке труда, и они могут зарабатывать выше рынка.

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Сейчас за кулинаров конкурируют не только кафе и рестораны, но и сфера розничной торговли, на которую приходится почти пятая часть подобных предложений о работе (18%). А самые активные работодатели, которые разместили в Иркутской области наибольшее количество вакансий для поваров, пекарей и кондитеров в этом году:

  • «Пятерочка»,
  • «Слата», 
  • iFCM Group,
  • «Партнеры Красноярск»,
  • «Литона»,
  • «Арктик Катеринг Сервис»,
  • «Сибэкосервис»,
  • «Интеграл»,
  • ОМС,
  • ГК «Истлэнд», 
  • Coffee Machine,
  • NOBILIS GROUP,
  • ГК «Байкальская Виза».

Кроме того, за местных поваров борются не только локальные работодатели, но иногородние. В частности, 30% вакансий предлагают трудоустройство вахтовым методом (это, кстати, самые высокие показатели в Сибири), с заработной платой на порядок больше предложений «дома».

Диапазон предлагаемой зарплаты в вакансиях поваров в Иркутской области составил в этом году 45 977 – 114 943 рубля, в вахтовых вакансиях предлагают заработать от 103 461 до 195 402 рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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