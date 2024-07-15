Поварам в Иркутской области готовы платить до 200 тыс. рублей

Эксперты hh.ru проанализировали активные вакансии и резюме поваров в Иркутской области и выяснили, что таких специалистов не хватает на рынке труда, и они могут зарабатывать выше рынка.

Сейчас за кулинаров конкурируют не только кафе и рестораны, но и сфера розничной торговли, на которую приходится почти пятая часть подобных предложений о работе (18%). А самые активные работодатели, которые разместили в Иркутской области наибольшее количество вакансий для поваров, пекарей и кондитеров в этом году:

«Пятерочка»,

«Слата»,

iFCM Group,

«Партнеры Красноярск»,

«Литона»,

«Арктик Катеринг Сервис»,

«Сибэкосервис»,

«Интеграл»,

ОМС,

ГК «Истлэнд»,

Coffee Machine,

NOBILIS GROUP,

ГК «Байкальская Виза».

Кроме того, за местных поваров борются не только локальные работодатели, но иногородние. В частности, 30% вакансий предлагают трудоустройство вахтовым методом (это, кстати, самые высокие показатели в Сибири), с заработной платой на порядок больше предложений «дома».

Диапазон предлагаемой зарплаты в вакансиях поваров в Иркутской области составил в этом году 45 977 – 114 943 рубля, в вахтовых вакансиях предлагают заработать от 103 461 до 195 402 рублей.