Гостевые дома пропишут в реестре. Что это значит?

Отдых в России станет дороже. Отельеры не исключают повышения цен уже с 2025 года. Таким образом они могут компенсировать расходы на туристический налог. Кроме того, рынок готовится к серьезным переменам: власти пытаются вывести в легальное поле весь турбизнес и ввести реестр, в том числе для гостевых домов. Как это воспринимает бизнес? Выясняла Аэлита Курмукова, “Ъ FM”.

Найти номер в российских гостиницах дешевле 8-10 тыс. руб. сейчас крайне сложно. Хотя еще весной агрегаторы предупреждали, что стоимость размещения этим летом вырастет на 18%, а средние чеки якобы будут в районе 7 тыс. руб. Но в высокий сезон цены уже на порядок выше. Возможно, поэтому растет спрос на апартаменты и гостевые дома, которые уже занимают 30-35% бронирований. Размещение там, как заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин, в полтора-два раза дешевле гостиниц.

Но и гостевым домам придется вскоре поднять цены. А все потому, что такие объекты размещения собираются посчитать и внести в реестр. Для чего это нужно, пояснила сопредседатель Лиги малых отелей, хостелов и туристического жилья Наталья Петровская: «Ввели новый туристический налог. В тексте этого закона есть понятие "включенные в реестр", и на сегодняшний день это только гостиницы. То есть создается несколько нечестная ситуация. Поэтому речь и идет о том, что в этот реестр будут включать и негостиничные средства размещения, чтобы для всех была одинаковые условия. В том документе, который я видела, предполагается очень легкий вход: заполняешь в электронном виде таблицу, фотографируешь свои объекты, и тебя автоматически включают в этот перечень».

Госдума насчитала 20 тыс. гостевых домов, что находятся в «серой» зоне. Владельцам нужно просто пройти регистрацию в реестре самозанятых. Вместе с тем собеседники “Ъ FM” утверждают, что такое число объектов — только в Крыму и Краснодарском крае. И собственники гостевых домов не торопятся легализовываться, ведь тогда им придется платить еще и туристический налог. Впрочем, реестр должен повысить имидж курортов, считает руководитель семейного отеля «Астель Вилла» Алексей Гальцов: «В любой дом можно заходить, все везде сдается. Эта проблема не только в Геленджике. Если в этой сфере наведется порядок, то качество оказываемых услуг повысится. Люди начнут более ответственно подходить к сдаче гостевых домов, повышая сервис».

Те же игроки рынка, что работают вбелую, регистрируют гостевые дома как самозанятые или ИП и уже платят налоги. И новый реестр может затормозить развитие бизнеса, не исключает владелица гостевого дома на оленьей ферме «Судимиръ» Анна Овчаренко: «Реестр существует для сертифицированных гостиниц, а гостевые дома просто платят налог с прибыли, которую зарабатывают. С точки зрения предпринимателя, для него это проблемы: чаще всего подобные бюрократические истории только затормаживают ведение бизнеса. Но здесь есть позитивная составляющая — это уровень сервиса. Как и звездность у отелей, у гостевого дома появится какой-то статус. Для того чтобы мы развивали туризм, это все-таки позитивная история».

Законопроект о легализации гостевых домов не первый год ходит по ведомствам, и единого мнения, как их классифицировать, до сих пор нет. Участники рынка предлагали запретить агрегаторам публиковать объявления тех, что не прошли классификацию. Но пока такого закона нет, все на этом зарабатывают, поделился сооснователь глэмпинга «Под небом» Сергей Петров: «Понятно, что агрегаторам выгодно, чтобы у них было представлено как можно большее количество вариантов размещения, потому что они получают комиссию. Среднерыночно за каждое бронирование отдается 15%. Соответственно, доля "серого" рынка сейчас достаточно велика. Если их отключат от агрегаторов, то для них это станет проблемой».