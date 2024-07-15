Больше чем бизнес

Последние годы стали для продуктового ритейла настоящей проверкой на прочность. Несмотря на турбулентные времена, торговым сетям «Слата» и «ХлебСоль» удается показывать феноменальные результаты. Что помогает в борьбе за внимание покупателей? Как ритейлер решает проблему кадрового голода? Какую роль торговая сеть играет в жизни города и зачем каждый год проводит масштабный праздник бега для иркутян? Об этом и многом другом мы побеседовали накануне Дня торговли с топ-менеджерами «Слаты» и «ХлебСоли».