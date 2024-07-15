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Байкальский саммит РГУД
Без шаблонов и штампов. О региональном рынке жилья расскажут эксперты на Байкальском саммите РГУД
Площадка для прорывных идей. Что ждут от Байкальского саммита РГУД иркутские девелоперы?
Как компания из Иркутска строит жильё в других регионах? Х Байкальский саммит РГУД станет площадкой для обмена опытом
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Больше чем бизнес

Последние годы стали для продуктового ритейла настоящей проверкой на прочность. Несмотря на турбулентные времена, торговым сетям «Слата» и «ХлебСоль» удается показывать феноменальные результаты. Что помогает в борьбе за внимание покупателей? Как ритейлер решает проблему кадрового голода? Какую роль торговая сеть играет в жизни города и зачем каждый год проводит масштабный праздник бега для иркутян? Об этом и многом другом мы побеседовали накануне Дня торговли с топ-менеджерами «Слаты» и «ХлебСоли».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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