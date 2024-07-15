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На паромной переправе на Ольхон открыли ярмарку

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Там можно купить сувениры, а также продукты питания.

Количество ярмарок в Иркутской области в 2024 году увеличилось. В первом полугодии в муниципальных образованиях региона организовано 1 637 ярмарок, что на 17% превышает показатель аналогичного периода 2023 года. Так, впервые в этом году в июне начала работу универсальная сезонная ярмарка «Ольхонские ворота», расположенная на острове Ольхон в районе паромной переправы, сообщает пресс-служба регионального правительства.

– Проект площадки для ее размещения был специально разработан ОГБУ «Центр компетенций». Организатором ярмарки выступила служба потребительского рынка и лицензирования региона. На ярмарке можно приобрести сувениры, в том числе с символикой озера, продукты питания и многое другое, – отметили в пресс-службе.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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