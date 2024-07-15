«Автограф» для истории. Концептуальный ЖК бизнес-класса возводят в Свердловском округе Иркутска

«Перо с чернильницей», видимые практически из любой точки Иркутска, – такое оригинальное архитектурное решение представили авторы проекта ЖК «Автограф». Необычная стилистика и дизайн фасадов жилого комплекса бизнес-класса будут привлекать внимание иркутян и, без сомнения, украсят облик города, считают в команде проекта. «Новый ЖК станет своеобразным – очень красивым – «автографом» в истории Иркутска», – уверены его авторы. Наша редакция побывала на площадке новостройки и выяснила, на чём основывается эта уверенность.

ЖК "Автограф". Изображение предоставлено компанией

Точка притяжения и развития

Поводом для экскурсии на улицу Майскую, где идёт строительство жилого комплекса «Автограф», стала церемония закладки символического камня в основание нового объекта. На событие собрались все участники проекта – инвестор, представители компании-застройщика, подрядных организаций, банка, архитекторы, маркетологи, специалисты по продажам недвижимости.

Эта традиция, по словам генерального директора компании-застройщика ООО СЗ «ЛСК» Ильи Мажирина, – очень важное событие не только для проекта и строителей, но и в целом для Иркутска.

– Наша компания выводит на рынок города особые и незаурядные проекты, «Автограф» не исключение. Я верю, что вместе с партнёрами мы оставим красивый и заметный след – наш автограф – в истории Иркутска, потому что каждый из нас вкладывает в него свою созидательную энергию, силы и знания, – отметил Илья Мажирин.

Илья Мажирин. Фото А. Федорова

Инвестор проекта, генеральный директор АО «Темерсо» Алексей Гердт, напомнил, что на месте будущего ЖК много лет находилось заброшенное железобетонное здание неизвестного назначения, которое портило облик города. Два года назад компания приобрела участок и решила преобразить его, построив жилой комплекс с современной архитектурой и облагородив прилегающую территорию.

– Мне нравится строить красивые дома, на которые можно будет смотреть с удовольствием через пять, десять и даже двадцать лет, которыми буду гордиться не только я, но и мои дети. Это моя философия. Мы хотим приводить в порядок районы, которые считаются «лицом» Иркутска, привлекают к себе внимание, где живёт много людей. И это очень важный критерий, когда мы определяемся с местом, где начинаем любой наш проект, с его внешним видом, планировкой, – рассказал Алексей Гердт.

Алексей Гердт. Фото А. Федорова

По словам Алексея, ЖК «Автограф» как раз и должен стать таким – очень красивым – архитектурным ансамблем из двух зданий, которые за счёт необычного дизайна фасадов будут напоминать перо и чернильницу. Благодаря рельефу местности, эту «композицию» будет видно из многих точек города – и с плотины ГЭС, и со Старокозьмихинской улицы, и со стороны улицы Лермонтова, и с правого берега Ангары. А учитывая местоположение жилого комплекса на пересечении многих дорог, он станет достойным объектом, притягивающим внимание как жителей города, так и его гостей.

Креатив от паркинга до квартиры

Об особенностях и современных архитектурных, планировочных и инфраструктурных решениях, которые будут наполнять жилой комплекс бизнес-класса «Автограф» нашему изданию рассказала коммерческий директор компании «Синергия Девелопмент Групп» Ирина Григорьева. Она отметила, что над проектом работали очень грамотные продуктологи, которые досконально продумали каждую деталь в сценарии жизни своих клиентов – чтобы им было удобно и комфортно, начиная буквально с подземной парковки.

– Парковка – наша отдельная гордость. Кроме таких «мелочей», как подкачка шин, ножная педаль вызова лифта – если у вас заняты руки, – там сделают отбойники для безопасной парковки, акцентную подсветку автомобиля и его багажника. Детальный сценарный подход иллюстрирует и место для «спуска пара» – с боксёрской грушей, где при необходимости можно «снять» накопившееся раздражение и подняться в квартиру, к семье, уже в другом настроении. Более того, дизайнеры до сих пор дорабатывают концепт автопаркинга, чтобы наполнить его решениями, проявляющими заботу о человеке, – поделилась подробностями Ирина.

Ирина Григорьева. Фото А. Федорова

Так же внимательно разработчики проекта подошли к планировкам квартир, сделав их максимально эргономичными и функциональными. Например, на первых этажах есть квартиры с небольшими участками, где можно сделать личный зелёный уголок. Также есть двухуровневые квартиры с террасами, из которых открывается панорамный вид на Ангару. Причём в первой блок-секции квартиры с видовыми характеристиками начинаются уже с четвёртого этажа.

– Квартирография жилого комплекса – на любой запрос: от студий, которые популярны у молодых людей, до больших «семейных» квартир площадью почти 200 квадратов. В отделке использованы современные мультифункциональные технологии, импортная фурнитура, дорогие, качественные материалы, – уточнила Ирина.

ЖК "Автограф". Изображение предоставлено компанией

Территория внутри ЖК спланирована с учётом разных поведенческих сценариев и запросов жильцов. К примеру, детские площадки зонированы и для активных детей, и для тех, кто любит поиграть в тишине. Также есть пространство для подростков и большая беседка, где смогут собираться все жители «Автографа». Причём эти локации находятся на стилобате парковки и закрыты для посторонних (в том числе с помощью системы контроля доступа с функцией распознавания лиц).

– В каждой блок-секции жилого комплекса также предусмотрены комфортные соседские гостиные, где можно поработать, встретиться с друзьями или вместе с соседями провести общее мероприятие. Кроме этого, там будут детские игровые, – рассказала Ирина.

Ещё одна важная деталь, на которую обратил внимание девелопер, – благоустройство территории, прилегающей к ЖК «Автограф». Так, рядом с комплексом компания обустроит сквер с детскими площадками, спортивными локациями и зонами отдыха, который будет доступен всем желающим.

ЖК "Автограф". Изображение предоставлено компанией

Есть первые продажи!

В ЖК «Автограф» будет 298 квартир. Продажи уже стартовали. И, как нам с гордостью сообщила Ирина Григорьева, самым первым дольщиком стала именно она – так сильно ей нравится этот проект. Ирина также отметила, что, несмотря на нововведения в ипотечном кредитовании, которые вступили в силу с 1 июля этого года, у участников проекта нет пессимизма относительно спроса и продаж.

– У нас есть свой набор финансовых инструментов, в частности рассрочка, траншевая ипотека, которые помогут снизить платёж, пока идёт строительство. А при снижении ключевой ставки ипотеку можно будет рефинансировать.

В успехе проекта «Автограф» абсолютно уверен его инвестор. Кроме того, он подчеркнул, что отмена льготной ипотеки, высокие ставки и другие обстоятельства одинаковы для всех застройщиков.

– Мы начали этот проект два года назад, а если мы что-то начинаем, то никогда не останавливаемся, обязательно доводим до конца. В успехе проекта не сомневаюсь: у нас есть поддержка банка и собственные ресурсы. Но главное – у нас профессиональная классная команда, отличные подрядчики, мы знаем, что нужно делать и справимся с поставленной задачей так, как запланировали. А кризисы – это явление временное. Много лет занимаясь девелопментом, мы не раз убеждались: ситуация на рынке меняется постоянно, проблемы – это не навсегда, – прокомментировал Алексей Гердт.

Алексей Гердт. Фото А. Федорова

По его мнению, региональный рынок недвижимости сегодня нельзя назвать перегретым.

– Согласно статистике, Иркутск в среднем потребляет 400 тыс. квадратных метров нового жилья в год на протяжении уже, наверное, двадцати лет. Сегодня строится меньше, поэтому, даже если спрос упадёт, его всё равно будет достаточно, чтобы продавать тот объём жилья, который выводится на рынок, причём не только бизнес-класса, но и других сегментов: комфорт- и экономкласса в разных районах города. Есть естественные процессы: деревянные и панельные жилые дома – стареют, люди хотят переезжать в новостройки, покупать современные квартиры. Создаются новые семьи, рождаются дети – возникает потребность в расширении жилплощади, улучшении жилищных условий. Всё это происходит при любой рыночной ситуации. Поэтому квартиры будут покупаться всегда, а значит, строить жильё необходимо. К тому же, любое жилищное строительство – это развитие города.

Сергей Куренков, технический директор проектной палаты «Цивилизация»:

– Для компании работа над ЖК «Автограф» стала интересным и важным опытом. Когда мы начинали, совершенно точно понимали, что он станет своеобразной точкой притяжения для этого района, которая задаст определённый ритм и настроение для развития и дальнейшей застройки окружающей территории. И, чтобы результат получился по-настоящему ярким, мы вложили в проект много позитивных сил и энергии.

Сергей Куренков. Фото А. Федорова

Александр Старовойтов, разработчик маркетинговой концепции жилого комплекса:

– Когда мы создавали нейминг нового ЖК, то перебрали 74 варианта названий. Остановились на «Автографе», потому что это слово подразумевает под собой некий след, который девелопер оставит на территории, а также в жизни и истории Иркутска. Этот смысл лёг и в основу концепции жилого комплекса. Мы видим, что здесь будут жить активные, амбициозные люди, которые также оставят свой след, свой заметный автограф в истории города. Это могут быть как новаторы в любом профессиональном виде деятельности, так и продвинутые студенты, и многодетные мамы. И многие элементы в нашем комплексе, его экосистема нацелены именно на то, чтобы раскрывать весь потенциал человека, вдохновлять его на развитие и позитивные действия. Например, заняться спортом или посидеть в тишине и написать стихи, или подумать о том, какие перспективные проекты можно запустить в нашем городе.

Александр Старовойтов. Фото А. Федорова

Александр Халтурин, генеральный директор компании «Синергия Девелопмент Групп»:

– За плечами нашей команды по продажам и маркетингу – уже более миллиона квадратных метров реализованных проектов, но каждый новый жилой комплекс – это и новый вызов, и опыт, и даже счастье. Счастье и удовольствие от работы и от нашей миссии – находить людям новое, лучшее место для жизни. Мы видим в «Автографе», с которым работаем с самых первых шагов проекта, новое место комфорта высокого статуса, приятное удивление жителей от того, как можно классно жить в Иркутске. И как хочется именно здесь начинать свою историю, открывать новую главу своей жизни.

Александр Халтурин. Фото А. Федорова

Владимир Воробьёв, управляющий директор по работе с ключевыми корпоративными клиентами ПАО Банк ВТБ в Иркутске:

– Банк ВТБ уделяет большое внимание развитию такого направления своей деятельности, как финансирование жилищного строительства, и занимает довольно большую долю рынка в этой сфере. Мы не могли не отметить ЖК «Автограф» и с удовольствием стали финансовыми партнёрами этого проекта. Состояние российского рынка в последнее время характеризуется турбулентностью и новыми вызовами, и, если большие финансовые институты не будут в такое время помогать бизнесу, в том числе застройщикам, это будет неправильно. Тем более, что сложные времена рано или поздно заканчиваются.

Владимир Воробьев. Фото А. Федорова

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