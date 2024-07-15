Россияне в июне взяли кредитов на 1,7 трлн рублей

Льготная ипотека заняла 40% объема. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Frank Media.

В июле кредиты банков (то есть без учета микрокредитования) населению составили 1,672 трлн рублей. Было только в августе и сентябре 2023 года – сразу после начала цикла повышения ставки ЦБ. Ипотека составила более 40% объема всех выдач, или 777 млрд рублей. По сравнению с маем рост в этом сегменте составил 44%, а по сравнению с июнем 2023 года – 23%.

Понятно, что ключевую роль в таком скачке сыграло закрытие программы льготной ипотеки. Россияне хотели получить кредит на выгодных условиях (сейчас рыночные ставки по ипотеке приближаются к 20%), пока такая возможность есть. Хотя некоторые банки уже закрыли свои программы. Тем не менее рост выдач показал, что лазейка еще оставалась.

По большинству остальных сегментов кредитования фиксировались либо стагнация, либо некоторый спад.

Так, выдачи кредитов наличными упали на 4%. Объем выданных автокредитов упал в июне на 5% к маю. Некоторый рост отметился в секторе POS-кредитов (на 5,6%). Как бы то ни было, снижение к маю всех секторов, кроме ипотеки, не свидетельствует о каком-то глубоком спаде, поскольку данные показатели и в мае находились на весьма хороших уровнях. То есть можно говорить об эффекте высокой базы, а кредитование в целом не обнаруживает серьезной понижательной тенденции.

Ранее стало известно, что доля молодых заемщиков выросла в сегменте микрозаймов. В начале текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года доля этих граждан выросла на 4,5 процентных пункта (п.п.) и впервые превысила уровень 40%, достигнув 41,7%. В свою очередь, доли всех остальных возрастных групп заемщиков в структуре выданных микрозаймов, напротив, сократились: старше 50 лет – на 3,3 п.п. до 10,8%; от 30 до 40 лет – на 0,6 п.п. до 33,3% и от 40 до 50 лет – на 0,6 п.п. до 14,3%.