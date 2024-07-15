Росбанк – надежный партнер для бизнеса в Иркутской области

Высокий уровень конкуренции, неоднозначные макроэкономические тенденции и значительная напряженность во всех сферах бизнеса требуют от каждого субъекта экономики не только тщательного выбора финансового партнера, но и грамотного планирования, внимательного отношения к новостной повестке. Для того, чтобы поделиться актуальной информацией по таким важным темам, как внешнеэкономическая деятельность, международные расчеты и финансирование бизнеса, Росбанк провел масштабную конференцию для компаний Иркутской области.

«Мы считаем важной частью нашей работы проведение таких конференций для руководителей компаний, чтобы предоставить самую свежую информацию о современных трендах в экономике. Традиционно, одними из первых на банковском рынке мы предлагаем новейшие решения для бизнеса. В том числе благодаря нашей информационной и финансовой поддержке компании получают возможность адаптироваться, занимать образовавшиеся ниши и стабильно развиваться в новых рыночных условиях», - подчеркнула Ирина Маркарова, заместитель директора департамента регионального корпоративного бизнеса Росбанка.

В мероприятии приняли участие ведущие эксперты в сфере финансов и международной торговли Росбанка, а также руководители ФРП и Фонда Центр «Мой бизнес» Иркутской области.

Евгений Кошелев, директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка, на конференции дал оценку рыночной ситуации и подчеркнул, что экономика продолжает опережающую динамику, что по итогам 2024 года обещает прирост ВВП не менее 3.0%. Притом, сохраняются признаки перегрева в ряде производственных отраслей, включая сектор обрабатывающей промышленности.

Отдельно эксперт отметил особый статус рынка труда: «Повсеместно ощущается дефицит свободных рук и квалифицированных кадров. Как следствие, рост заработных плат формирует новые условия как для инфляционных процессов, так и для формирования отпускных цен для конечного потребителя (они также инфлированы с учетом роста расходов на труд)». Евгений Кошелев также поделился с гостями конференции прогнозами относительно ключевой ставки, выразив мнение, что Банк России в подобных условиях все меньше готов рассматривать сценарии ее снижения в 2024 году, напротив, повышая шансы для ее дальнейшего роста: «Не исключаем, что в июле состоится очередное повышение ставки – до 18.0% – однако, при всех доступных вводных, это повышение будет временным и может быть нивелировано на рубеже декабря 2024 - февраля 2025, особенно в случае замедления темпов кредитования в условиях сокращения льготных ипотечных программ».

Участники встречи в том числе обсудили текущую ситуацию с проведением платежей и получением средств по экспорту и импорту, а также инструменты хеджирования рисков при наблюдающейся волатильности курсов валют.

«В текущих условиях существует острая необходимость адаптации к новым условиям и поиска альтернативных способов расчётов, повышения их безопасности и скорости», - прокомментировал директор по работе с корпоративными клиентами Росбанка в Иркутской области Василий Златкин.

Росбанк занимает уверенные позиции в Иркутской области. Рост корпоративного кредитного портфеля и портфеля пассивов был реализован прежде всего благодаря прочным партнерским отношениям c предприятиями Приангарья, планомерному информационному взаимодействию с представителями бизнес-сообщества, а также быстроте реакции на стремительно меняющиеся условия рынка. По словам вице-президента, директора Сибирского филиала Росбанка Натальи Беловой, Иркутская область является одним из наиболее приоритетных регионов для Росбанка с точки зрения развития бизнеса. Благодаря флагманским отраслям – нефтегазовой, золотодобывающей, химической, строительной, фармацевтической – экономика региона обладает широким потенциалом и демонстрирует ежегодный опережающий рост. По итогам пяти месяцев 2024 года корпоративный кредитно-документарный портфель Росбанка в Иркутской области вырос на 16%, по сравнению с данными на начало года, а количество активных корпоративных клиентов увеличилось на 11% относительно показателей на 31.12.2023г.