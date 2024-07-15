Загородный девелопмент: опыт и идеи от Goodwood и Хрустального

В начале июля состоялась встреча специалистов двух ведущих компаний в сфере загородного строительства, Goodwood и Хрустальный, которая позволила обменяться ценным опытом в сфере загородного девелопмента.

Знакомство и сотрудничество

Пути компаний Goodwood и Хрустальный пересекались на различных отраслевых мероприятиях. Генеральный директор Goodwood Александр Дубовенко давно знаком с проектами Хрустального и высоко ценит их уникальность.

По инициативе Владислава Копицы из Open Village была организована встреча Александра Дубовенко с командой Хрустального на территории их проекта микрорайона «Хрустальный парк» в Иркутске.

Обмен опытом и идеями

В ходе встречи были затронуты различные аспекты девелопмента:

Особенности загородной застройки и сложности бизнеса

Подходы к созданию комплексных территорий

Приоритеты в строительстве (не только дома, но и инфраструктура и благоустройство)

Источники вдохновения и ориентиры для компаний

Путь девелопмента для компаний-застройщиков (в случае Хрустального - с 15-летним опытом)

Точки пересечения

Несмотря на то, что компании работают в разных регионах, они обнаружили множество общих взглядов на загородную застройку, а также ответственность за результат и стремление к улучшению продукта.

Будущее сотрудничество

Встреча стала плодотворным обменом опытом и новыми идеями. Участники обсудили возможности дальнейшего взаимодействия и совместных проектов.

Ожидаемый результат

Встреча была запечатлена в виде фильма для YouTube-канала Goodwood. В нём будут представлены проекты Хрустального, их особенности и подход к девелопменту.

Видео обещает быть полезным и интересным для профессионалов и всех, кто интересуется современной загородной застройкой.

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