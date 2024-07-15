Без шаблонов и штампов. О региональном рынке жилья расскажут эксперты на Байкальском саммите РГУД

Российский рынок жилья – это не только рынок столичных «анклавов», а Иркутск – прекрасное место, чтобы изнутри изучить его региональные особенности, считает председатель комитета РГУД по аналитике Михаил Хорьков (Екатеринбург).

– Большое видится на расстоянии, а российский рынок жилья – это не рынок столичных регионов. Он разный и очень дробный. Поэтому если мы хотим разобраться, что он из себя представляет, надо ездить по стране и изучать его изнутри. Так проще избавиться от шаблонов и штампов, которые мы все приобретаем на своих «домашних» рынках. Иркутск – прекрасное для этого место, – прокомментировал Михаил Хорьков порталу SIA.RU, почему он будет участвовать в Х Байкальском саммите РГУД.

Кроме этого, эксперт отметил, что Байкальский саммит РГУД всегда отличался широкой повесткой и качеством экспертов и спикеров, которые приезжают сюда со всей страны. На саммите будет возможность познакомиться с мнением специалистов по развитию городской среды, изучить опыт компаний, работающих в жилой сфере и на рынке коммерческой недвижимости.

– Рыночные возможности часто реализуются на стыке интересов и пересечении разных сегментов. С интересом познакомлюсь с тем, как развивается индустриально-складской сегмент. Он является очень устойчивым сектором рынка, и мы считаем, что контекст развития этого направления в будущем, будет серьёзно корректировать смежные секторы. В том числе и рынок жилья, – сказал Михаил Хорьков.

Обсуждение этих тем на саммите будет очень актуально, уверен эксперт.

По вопросам партнерства и сотрудничества можно обратиться:

Наталия Черейская, исполнительная дирекция НП РГУД, директор по развитию, г. Санкт-Петербург +7 921 303 90 03 razvitie@rgud.ru

Светлана Золотоевская, куратор Байкальского Саммита РГУД г. Иркутск, +7 9025 158 913

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