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Названа стоимость «маленьких» квартир в новостройках России

Аналитики федерального портала «МИР КВАРТИР» вычислили, сколько стоят квартиры размером до 32 кв. м в крупных российских городах. Также специалисты определили динамику стоимости таких лотов за год, с июля прошлого года.

По цене квадратного метра самые дорогие «малютки» оказались в:

  • Сочи (396 767 руб./кв. м),
  • Москве (380 440 руб./кв. м),
  • Казани (237 945 руб./кв. м),
  • Санкт-Петербурге (231 865 руб./кв. м),
  • Нижнем Новгороде (215 313 руб./кв. м).

Самые дешевые – в:

  • Грозном (75 765 руб./кв. м),
  • Нижнем Тагиле (79 909 руб./кв. м),
  • Новокузнецке (86 452 руб./кв. м),
  • Магнитогорске (86 453 руб./кв. м),
  • Махачкале (90 717 руб./кв. м).

Самая высокая средняя стоимость квартиры до 32 кв. м установилась в:

  • Москве (10 018 840 рублей),
  • Сочи (9 609 023 рубля),
  • Санкт-Петербурге (6 946 677 рублей),
  • Казани (6 393 046 рублей),
  • Севастополе (5 757 943 рубля).

Наиболее доступные объекты продаются в:

  • Грозном (1 970 587 рублей),
  • Орле (2 324 174 рублей),
  • Махачкале (2 349 518 рублей),
  • Магнитогорске (2 431 416 рублей),
  • Нижнем Тагиле (2 463 333 рублей).

В Иркутске малогабаритную квартиру можно купить за 4 187 905 руб. – 146 660 руб. за «квадрат». За год такой вид жилья подорожал на 19,8%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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