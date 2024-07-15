Названа стоимость «маленьких» квартир в новостройках России

Аналитики федерального портала «МИР КВАРТИР» вычислили, сколько стоят квартиры размером до 32 кв. м в крупных российских городах. Также специалисты определили динамику стоимости таких лотов за год, с июля прошлого года.

По цене квадратного метра самые дорогие «малютки» оказались в:

Сочи (396 767 руб./кв. м),

Москве (380 440 руб./кв. м),

Казани (237 945 руб./кв. м),

Санкт-Петербурге (231 865 руб./кв. м),

Нижнем Новгороде (215 313 руб./кв. м).

Самые дешевые – в:

Грозном (75 765 руб./кв. м),

Нижнем Тагиле (79 909 руб./кв. м),

Новокузнецке (86 452 руб./кв. м),

Магнитогорске (86 453 руб./кв. м),

Махачкале (90 717 руб./кв. м).

Самая высокая средняя стоимость квартиры до 32 кв. м установилась в:

Москве (10 018 840 рублей),

Сочи (9 609 023 рубля),

Санкт-Петербурге (6 946 677 рублей),

Казани (6 393 046 рублей),

Севастополе (5 757 943 рубля).

Наиболее доступные объекты продаются в:

Грозном (1 970 587 рублей),

Орле (2 324 174 рублей),

Махачкале (2 349 518 рублей),

Магнитогорске (2 431 416 рублей),

Нижнем Тагиле (2 463 333 рублей).

В Иркутске малогабаритную квартиру можно купить за 4 187 905 руб. – 146 660 руб. за «квадрат». За год такой вид жилья подорожал на 19,8%.