Российские девелоперы потеряли доступ к проектной документации из облака Autodesk

Санкции разработчиков могут привести ко сдвигам сроков строительства. Об этом РБК сообщили два источника.

Ряд крупных российских девелоперов потеряли доступ к облачному решению американского разработчика систем автоматизированного проектирования (САПР) для строительства, проектирования и промышленного дизайна Autodesk BIM 360, а вместе с этим и доступ к своей проектной документации, которая там хранилась.

Autodesk начала блокировку тех компаний из России, которые продолжали пользоваться ее решением, делая закупки через третьи страны или через VPN.

«Национальное объединение организаций в сфере технологий информационного моделирования» (НОТИМ), руководитель комиссии по цифровизации строительной отрасли и ЖКХ Общественного совета при Минстрое Михаил Викторов, а также директор по девелопменту компании Rariteco (девелопер клубного комплекса Quartier d’Or / «Золотой квартал») Екатерина Борисова. «Модели, которые были в зарубежном облаке у девелоперов, действительно сейчас недоступны», – заявила она.

Напомним, что X Байкальский Саммит РГУД пройдет в Иркутске 17-18 июля. Главная тема саммита в этом году – «Развитие территорий и города будущего». Организатор мероприятия – Байкальское представительство Российской Гильдии управляющих и девелоперов при поддержке правительства Иркутской области. Участники обсудят механизмы и инструменты развития территорий, лучшие практики девелопмента и принципы создания комфортной и безопасной жилой среды.