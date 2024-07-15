Размер прожиточного минимума увеличили в Иркутской области до 18 797 рублей

Рост составил 14,8%. Документ подписал председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев.

В соответствии с документом величина прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения увеличилась на 14,8% и составляет 18 797 рублей. Для трудоспособного населения его величина будет равна 20 489 рублей, для пенсионеров – 16 165 рублей, детей – 18 233 рубля.

По районам Крайнего Севера Иркутской области и местностям, приравненным к ним, прожиточный минимум в расчете на душу населения установлен в размере 22 857 рублей, для трудоспособного населения – 24 915, пенсионеров – 19 657, детей – 22 171. По иным местностям Приангарья в расчете на душу населения – 17 575, для трудоспособного населения – 19 157, пенсионеров – 15 114, детей – 17 048.