Всего около 3% офисов, строящихся для продажи в Москве, подходят для размещения штаб-квартир крупных компаний

Доля офисов на продажу площадью более 2 тыс. кв. м, подходящих для размещения штаб-квартир крупных компаний, составляет 2,7% – говорится в совместном исследовании девелоперской компании VOS’HOD и консалтинговой компании NF Group. В фокусе аналитиков оказался весь объем доступных к покупке лотов, расположенных в строящихся офисных зданиях класса А в Москве.

Согласно исследованию, в настоящее время всего 32 офисных здания класса А, строящихся в столице, предлагают площади на продажу. Это 751 лот общим экспонируемым объемом более 357 тыс. кв. м. И только в 14 проектах есть крупные лоты площадью от 2 000 кв. м, которые подходят для покупки в качестве штаб-квартиры компанией со штатом от 200 человек. Сейчас на рынке экспонируется всего 20 таких лотов общей площадью 147,9 тыс. кв. м.

За первые полгода 2024 года было введено в эксплуатацию три офисных проекта класса А совокупной площадью 284,6 тыс. кв. м, при этом 98% площадей уже не в рынке. До конца года планируется завершение строительства 17 бизнес-центров этого класса, которые реализуются в продажу. Три объекта будут расположены внутри Третьего транспортного кольца (ТТК). При этом только 9 из 17 объектов на конец второго квартала 2024 года предлагали крупные блоки площадью более 2 тыс. кв. м.

Мария Зимина, партнер, директор департамента офисной недвижимости NF Group, отмечает, что тренд на вымывание крупных лотов, наблюдавшийся на протяжении всего 2023 года, продолжается и в 2024 году, при этом стоимость квадратного метра крупных офисных блоков не всегда зависит от срока ввода проекта в эксплуатацию.

«Некоторые проекты, находящиеся на финальной стадии строительства, могут предлагаться по более привлекательной цене, чем те, которые будут завершены позже, вплоть до 2027 года. Таким образом, по мере роста строительной готовности, цены также будут повышаться. В настоящее время средневзвешенная стоимость квадратного метра офисных площадей класса А, выставленных на продажу, составляет 423 тыс. руб. За последний год она увеличилась на 17%, а за последние пять лет – на 53%, что соответствует росту на 146,5 тыс. руб.».

По словам Евгения Якубовского, заместителя генерального директора VOS’HOD, на рынке офисной недвижимости Москвы в настоящее время крайне мало офисных блоков площадью от 2 до 10 тыс. кв. м, консолидированных в одном здании или расположенных на смежных этажах. В результате покупателям, желающим получить большую площадь, часто приходится объединять несколько этажей или блоков, которые в большинстве случаев не являются соседними.

«На этом фоне особенно выделяется многофункциональный комплекс AHEAD на Кутузовском проспекте, где площадь каждого из пяти офисных этажей составляет 2,1 тыс. кв. м – оптимальный размер для размещения представительского офиса или штаб-квартиры крупной компании. Примечательно, что это первые в России well-being-офисы, спроектированные в соответствии с международными стандартами FITWEL, и единственные на Кутузовском проспекте. Их ввод в эксплуатацию ожидается уже в конце 2024 года. При этом стоимость одного квадратного метра офисных площадей в AHEAD не превышает среднерыночные показатели, что выгодно отличает его от аналогичных проектов», – отметил эксперт.