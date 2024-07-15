Грантовый конкурс для молодежи стартовал при поддержке «ИНК-Капитал»

АО «ИНК-Капитал» запускает грантовый конкурс «Молодежь PRO Север. Победители получат до 300 тысяч рублей на реализацию своих инициатив.

Конкурс традиционно станет частью программы Молодежного дня Байкальского международного риск-форума . Принять участие могут граждане России от 18 до 35 лет.

Конкурсантам необходимо разработать проект, направленный на формирование и продвижение бренда северных территорий (Усть-Кутского, Киренского, Катангского, Нижнеилимского районов, Усть-Кута, Иркутска и Республики Саха (Якутия) по следующим направлениям:

«Городская среда»: проектирование и создание объектов, привлекающих внимание к северным регионам, архитектурным элементам, организации зон отдыха, благоустройству парков, скверов, набережных, спортивных сооружений и др.;

«Социальная среда»: решение социальных задач в сфере здравоохранения, образования, экологии, продвижение принципов устойчивого развития и др.;

«Медиасреда»: продвижение промышленного туризма, создание медиапроектов, демонстрирующих вклад работников северных производств в развитие регионов, тематические проекты «Усть-Кут – территория будущего».

Проекты с заявкой на участие и согласие на обработку персональных данных принимаются до 25 августа на электронную почту: prosever@irkutskoil.ru .