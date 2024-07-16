«Соцсети – ваша сцена». Алексей Чадов встретился с иркутянами на фестивале «Энергия+»

Хороший сон и спорт – вот что вдохновляет и дает энергию Алексею Чадову. Один из самых разноплановых российских актеров, сейчас он активно пробует себя в новой роли – кинорежиссера. 13 июля Алексей встретился с иркутянами на фестивале «Энергия+», организованном Эн+. Он провел паблик-ток с обсуждением фильма «Культурная комедия», поделился воспоминаниями о своих самых ярких ролях и рассказал о тонкостях кинопроизводства.

Алексей Чадов на фестивале «Энергия+» в Иркутске

Фото: Андрей Фёдоров

О роли в фильме Балабанова: «Играл не Рембо, а обычного пацана»

Рассказ о своем творческом пути Алексей Чадов начал с воспоминаний о работе с Алексеем Балабановым. Главная роль сержанта Ивана Ермакова в фильме «Война», снятого режиссером после нашумевших фильмов «Брат» и «Брат 2», стала и огромной ответственностью, и большим творческим вызовом для молодого актера. Для роли ему пришлось вжиться в образ бойца, прошедшего через ужасы Чеченского конфликта.

«Есть американский подход – коммерческий, маркетинговый: приходит такой Рембо и всё решает. А Балабанов почему был народным режиссёром? Потому что пацана из народа взял. Пацан поехал, всё сделал и стал героем. И это сработало! Вот в чем магия этого фильма, вот почему он так цепляет: герой – не Рембо, а обычный русский парень», – поделился Алексей.

Фото: Андрей Фёдоров

О «Ночном дозоре»: «Прочитал сценарий – и отказался»

В середине творческой встречи одна из зрительниц решила поздравить артиста с юбилеем культового фильма «Ночной дозор», в котором Алексей сыграл доброжелательного вампира Костика. Иркутянка подарила актеру деревянную открытку из своей мастерской с надписью «Люби в себе всё».

Актер признался, что поначалу не хотел сниматься в «Ночном дозоре», так как не был уверен в успехе фантастического жанра. «Мне приходит сценарий: здесь главный герой превращается в птицу, здесь какая-то машина летает. Я говорю: «Как мы это будем снимать? Что это за шляпа будет такая? Это слишком смело. Не буду». Сейчас вспоминаю об этом с тревогой: я мог не сняться в «Дозоре»!».

Фото: Андрей Фёдоров

О детском театре: «Это был наш оазис культуры»

Артист порассуждал и о роли культуры в развитии личности. Сам Алексей вырос в непростые 90-е, когда культурные институции пребывали в глубоком кризисе. Но даже в те годы Чадов имел возможность соприкасаться с прекрасным – через небольшой детский театр в своем районе. Именно эти детские впечатления во многом определили дальнейший жизненный путь Алексея.

«В культуре – сила. Поверьте, мне есть чем сравнивать. Я дитя девяностых – там, где я жил, культуры не было вообще. И этот наш маленький детский театр был оазисом культуры. Туда все мамы приводили своих детей, чтобы хоть чуть-чуть напитаться. Культура – на первом месте».

О военном кино: «В планах – фильм о событиях на Кавказе»

Один из участников встречи обратился к Алексею с предложением поучаствовать в создании фильма, посвященного военной истории Иркутска. Чадов ответил, что был бы рад поработать над такой интересной темой. «Но, как вы понимаете, создание кино – процесс очень непростой, требующий качественного сценария и серьезного финансирования», – добавил он.

Алексей знает о чем говорит не понаслышке: в 2022 году он дебютировал как режиссер с картиной «Своя война. Шторм в пустыне». А сейчас работает над тем, чтобы сделать еще один исторический фильм на военную тематику. «У меня есть сценарий о событиях на Кавказе, который я очень хотел бы экранизировать, – поделился Чадов. – Я уже два года его продюсирую. Практически все кабинеты обошел. Пока всё идет не так просто. Исторический фильм стоит больших денег. Будем подавать проект на грант – надеемся на успех».

Фото: Андрей Фёдоров

О продвижении: «Соцсети – ваша сцена»

Алексей поделился советами с теми, кто находится на старте творческого пути, сомневается, думает, с чего начать. По его мнению, социальные сети сегодня открывают молодым людям большие возможности, каких не было раньше.

«Мы начинали, в 90-х, когда не было сотовых телефонов. А сейчас, создавая свой аккаунт в соцсетях, вы можете считать, что это ваша сцена. Многие артисты стали известными благодаря соцсетям. Это ваша первая площадка. Вы можете там себя показать. Мы все смотрим соцсети – и кастинг-менеджеры тоже их смотрят. Нужно выделяться, нельзя сидеть в тени. Как говорили мои известные учителя: «Скромность – это самый короткий путь к неизвестности».

Второй важный момент, по мнению Алексея Чадова, – это хорошие учителя. «Знаете, как начался мой творческий путь? Я освоил лунную походку Майкла Джексона. Мы играли с пацанами, я сделал это движение – все офигели. Так у меня появились друзья, всё изменилось в жизни. Тогда я ощутил, что значит волшебная сила искусства. У меня всё началось с лунной походки».

Фото: Андрей Фёдоров

Встреча с Алексеем Чадовым стала одним из мероприятий семейного фестиваля культуры «Энергия+», организованного Эн+ по инициативе Олега Дерипаски. Кино, книги, арт – всё это объединил фестиваль. Каждый житель Иркутска, независимо от возраста, интересов и профессии, смог провести три незабываемых дня вместе с Эн+.