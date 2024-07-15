Иркутск занял 54 место в России по уровню ввода жилья

В 2023 году в столице Приангарья построили по 0,60 м2 жилой недвижимости. Данные приводит РИА Новости.
|
Место
|
Регион
|
Введено жилья в 2023 году на одного жителя
|
Объем введенного жилья в 2023 году
|
Изменение объема введенного жилья
|
10
|
Новосибирск
|
1,15 м2
|
1880,1 тыс. м2
|
+44,8%
|
33
|
Красноярск
|
0,76 м2
|
911 тыс. м2
|
+9,2%
|
51
|
Улан-Удэ
|0,61 м2
|266 тыс. м2
|
+95,6%
|
54
|Иркутск
|
0,60 м2
|
365,5 тыс. м2
|+16,1%
Лидером по данному показателю снова стал Краснодар, где по итогам 2023 года на одного жителя введено 2,66 м2. В Краснодаре уже несколько лет наблюдается строительный бум, что и позволяет ему удерживать лидирующую позицию в рейтинге не первый год. Краснодарский край также входит в группу лидеров по темпам ввода жилья.
На втором месте по объему ввода жилья третий год подряд остается еще один город Краснодарского края – Новороссийск, где в пересчете на одного жителя построено 1,89 м2. По итогам 2023 года в городе введено более 648 тыс. м2 жилых площадей, и результат немного не дотянул до рекорда прошлого года.
Третью строчку рейтинга занимает представитель Северного Кавказа – Черкесск, где на одного жителя ввели 1,72 м2. Темп роста объема введенного жилья составил 58%, что и позволило столице Карачаево-Черкесской Республики войти в тройку лидеров рейтинга.
В замыкающую рейтинг группу входят три города России, в которых объем введенного жилья на одного жителя не превышает 0,1 м2. Меньше всего жилья в пересчете на жителя в 2023 году введено в Мурманске (0,01 м2), Петропавловске-Камчатском (0,09 м2) и Братске (0,09 м2).
Еще в шести городах – Магадане, Нижнем Тагиле, Комсомольске-на-Амуре, Новокузнецке, Тольятти и Биробиджане – в 2023 году введено менее 0,2 м2 а жилья на человека.