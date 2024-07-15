Иркутск занял 54 место в России по уровню ввода жилья

В 2023 году в столице Приангарья построили по 0,60 м2 жилой недвижимости. Данные приводит РИА Новости.

Место Регион Введено жилья в 2023 году на одного жителя Объем введенного жилья в 2023 году Изменение объема введенного жилья 10 Новосибирск 1,15 м2 1880,1 тыс. м2 +44,8% 33 Красноярск 0,76 м2 911 тыс. м2 +9,2% 51 Улан-Удэ 0,61 м2 266 тыс. м2 +95,6% 54 Иркутск 0,60 м2 365,5 тыс. м2 +16,1%

Лидером по данному показателю снова стал Краснодар, где по итогам 2023 года на одного жителя введено 2,66 м2. В Краснодаре уже несколько лет наблюдается строительный бум, что и позволяет ему удерживать лидирующую позицию в рейтинге не первый год. Краснодарский край также входит в группу лидеров по темпам ввода жилья.

На втором месте по объему ввода жилья третий год подряд остается еще один город Краснодарского края – Новороссийск, где в пересчете на одного жителя построено 1,89 м2. По итогам 2023 года в городе введено более 648 тыс. м2 жилых площадей, и результат немного не дотянул до рекорда прошлого года.

Третью строчку рейтинга занимает представитель Северного Кавказа – Черкесск, где на одного жителя ввели 1,72 м2. Темп роста объема введенного жилья составил 58%, что и позволило столице Карачаево-Черкесской Республики войти в тройку лидеров рейтинга.

В замыкающую рейтинг группу входят три города России, в которых объем введенного жилья на одного жителя не превышает 0,1 м2. Меньше всего жилья в пересчете на жителя в 2023 году введено в Мурманске (0,01 м2), Петропавловске-Камчатском (0,09 м2) и Братске (0,09 м2).

Еще в шести городах – Магадане, Нижнем Тагиле, Комсомольске-на-Амуре, Новокузнецке, Тольятти и Биробиджане – в 2023 году введено менее 0,2 м2 а жилья на человека.