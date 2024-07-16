Стоит ли покупать российские акции прямо сейчас?

Последние 10 лет в августе был всегда рост.

Российский рынок переписал минимумы этого года по индексу Мосбиржи – 2992 пункта. Таким образом, в четвёртый раз за последние 12 месяцев индикатор пытается закрепиться ниже 3 000, и каждый раз это сопровождается сильной технической перепроданностью, и каждый раз за этим следовал отскок. Эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин отмечает влияние дивидендных отсечек на рынок.

– Они отражаются на динамике индекса в день, когда акция начинает торговаться уже без дивиденда. Котировки падают на величину дивидендов и многие очень существенно. Так, на прошлой неделе один только Сбербанк обеспечил снижение индекса на 1,5% , а ещё были Роснефть, Мосэнерго, Астра, Диасофт, Татнефть, Фосагро, Башнефть и ещё 13 эмитентов, – поясняет эксперт.

На этой неделе среди тяжеловесов реестры закрываются у Сургутнефтегаза, Транснефти, МТС и Магнита.

Когда закроются дивидендные гэпы?

– В прошлом году Сбербанк восстановился менее, чем за месяц. Татнефть, из-за того, что платит дивиденды несколько раз в год, возвращалась назад за пару месяцев. То же самое с Роснефтью и Фосагро, – отмечает эксперт.

В этом году, по мнению Максима Шеина, акции могут отыграться также быстро, позитивно должен сказаться процесс частичного возврата дивидендов в рынок. По разным оценкам, это сотни миллиардов рублей. C точки зрения текущей оценки рынка, картина выглядит так: отношение прибыли к капитализации в среднем составляет для наших компаний 20% ,учитывая уровень процентных ставок, премия за риск – небольшая.

Однако надо учитывать фактор быстрой реакции рынка акций. Если ставка будет сохраняться на уровне 16-18% в течение ближайшего года, то акции будут дрейфовать вверх и дадут 20-25%. Если только появится намёк на снижение ключевой ставки, то прирост может быть в два раза больше.

Что дальше?

Эксперт БКС уверен, что сейчас неплохой момент для покупок.

– Рынок сходил вверх и сейчас примерно на тех же позициях, что и 3 недели назад. Июль – это месяц волатильности и отсечек, когда создаётся базис для роста в августе. Последние 10 лет, кстати, в августе всегда был рост и скорее всего будет и сейчас. Цель – 3 400 пунктов по Индексу Мосбиржи к началу осени, – резюмирует эксперт.