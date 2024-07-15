Гоша Куценко планирует привезти в Иркутск и на Байкал свою семью

Заслуженный артист РФ Гоша Куценко провел творческую встречу с иркутянами в рамках фестиваля «Энергия+». Мероприятие проходило на бульваре Гагарина с 12 по 14 июля в формате open-air, организатором выступила компания Эн+ при поддержке администрации города.

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В течение трех дней жители областного центра посещали творческие встречи с режиссерами, актерами, писателями, открытые лекции, обсуждения, мастер-классы, игры, показы кинофильмов.

Одним из приглашенных гостей стал заслуженный артист РФ, актер, кинорежиссер, продюсер, певец Гоша Куценко. Он пообщался с иркутянами и провел автограф-сессию на площади у Александра III.

Перед выступлением с ним встретился мэр Иркутска Руслан Болотов. Они обсудили перспективы развития событийного туризма в городе.

– Я бы с большим удовольствием приехал к вам в киноэкспедицию. Готов переговорить с продюсерами, использовать свои связи. Нужна только хорошая идея для создания фильма. Буду рад посетить Иркутск и в качестве музыканта, готов организовать концерт своей группы, – рассказал артист.

Он заявил, что планирует привезти в Иркутск и на Байкал свою семью.

– Это лето в Иркутске богато на туристические мероприятия. Мы провели фестиваль «Сытый бабр», завершился замечательный семейный фестиваль «Энергия+», за организацию которого я благодарю компанию Эн+. До конца лета запланировано еще несколько событий, среди которых каждый иркутянин и гость нашего города может выбрать себе площадку по душе. Безусловно, это способствует развитию событийного туризма в столице Прибайкалья, поэтому и дальше будем поддерживать подобные инициативы, – отметил мэр Руслан Болотов.