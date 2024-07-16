Кредитка 0% от Своего Банка — в топ-10 кредитных карт июля

Финансовый портал Bankiros.ru составил рейтинг кредитных карт с наиболее выгодными условиями. Кредитка 0% от Своего Банка с бесплатными переводами и снятием наличных в любых банкоматах вошла в число десяти лучших карт июля 2024 года.

Авторы исследования учитывали кредитную ставку продукта, стоимость обслуживания карты, наличие льготного периода, требования к заемщикам, наличие кешбэка и другие показатели. Кредитка 0% получила высокие оценки по таким критериям, как кредитная ставка и сумма минимального платежа, продолжительность льготного периода и лимит кредитования, срок рассмотрения заявки и требования к возрасту заемщика.

Ранее эксперты сервиса включили Кредитку 0% в топ-3 кредитных карт весны 2024 года. Также продукт Своего Банка был признан победителем премии Digital Leaders Award 2024 в категории «Кредитование» и вошел в шорт-лист XV ежегодной премии в области сервиса и качества товаров и услуг «Выбор потребителей – 2024».

Кредитка 0% от Своего Банка — это инновационный банковский продукт, предоставляющий клиентам возможность пользоваться кредитными средствами без процентной ставки. Пользователи оплачивают только те дни, в которые пользовались деньгами банка, из этого и складывается плата за обслуживание. Она составляет от 9 до 199 рублей в день и определяется индивидуально. Кредитная карта с лимитом до 300 000 рублей позволяет оплачивать любые товары и услуги без комиссии и получать привилегии по программе «Привет, МИР!».

Узнать подробнее о Кредитке 0% и подать заявку на оформление можно в мобильном приложении и на сайте банка. Свой Банк примет решение в течение пары минут и доставит карту бесплатно.