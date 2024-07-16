Жители Иркутской области стали чаще искать подработку

Служба исследований hh.ru выяснила ожидания работников из Иркутской области на рынке труда во 2 квартале 2024 года, и, в частности, их интерес к подработке.

Во втором квартале 2024 года 11% опрошенных жителей Иркутской области подтвердили, что имеют подработку помимо основной работы, и таких стало больше на 1% относительно первого квартала года. Для сравнения, в целом по стране подработка есть у 8% трудящихся. В профессиональном разрезе чаще всего подрабатывают представители сферы развлечений и медиа (15% от всех работников из данного направления), маркетологов (14%), а также педагогов (13%).

Еще 59% соискателей из региона подтвердили, что они заинтересованы в подработке, из них 39% «определенно рассматривают» ее как дополнительный источник доходов, а 20% – «скорее рассматривают». При этом есть тренд на рост запроса на подработку: число положительных ответов увеличилось на 13% по сравнению с предыдущим кварталом. В целом по России 44% опрошенных подтвердили готовность и интерес к подработке. Обычно потребность в ней испытывают сотрудники сферы развлечений и медиа, а также работники ресторанно-гостиничного направления (по 59% из них).

Согласно результатам опроса hh.ru, только 25% работников Приангарья не нуждаются в подработке (в целом по стране – 44%), причем таких ответов в регионе стало меньше (-9% во 2 кв. 2024 относительно 1 кв. 2024). Среди тех специалистов, чей доход на основной работе полностью обеспечивает их потребности, преобладают мастера по ремонту и обслуживанию (55% из них), специалисты из сферы производства (52%), ИТ-специалисты и водители (по 51%).

Оставшиеся 5% респондентов затруднились дать ответ, нужна ли им сейчас подработка.