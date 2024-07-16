Шамиль Идиатуллин: «“Город Брежнев” – это и Иркутск, и Ангарск, и Братск»

«У меня есть ощущение, что я пишу примерно одну и ту же книгу раз за разом. И, чтобы меня не разоблачили, приходится прибегать к жанровому разнообразию», – с улыбкой поделился на фестивале «Энергия+» в Иркутске известный российский писатель, журналист, редактор региональной сети «Коммерсанта», дважды лауреат премии «Большая книга», автор бестселлеров «Город Брежнев» и «Бывшая Ленина» Шамиль Идиатуллин. Что общего между Братском и Брежневым? Как Шамиль выбирает сюжеты для своих книг? За что благодарен журналистике? И что думает о применении искусственного интеллекта в писательском творчестве?

Шамиль Идиатуллин

Фото: Андрей Фёдоров

1. О карьере: «Журналистике я обязан всем»

Шамиль Идиатуллин начал свою карьеру в сфере журналистики в возрасте 16 лет. С того времени он много практиковался в создании текстов: искал темы, собирал фактуру и комментарии, писал каждый день. «Журналистике я обязан всем», – признается Шамиль. Сегодня он практикующий редактор региональной сети «Коммерсанта», которому, однако, удается совмещать и редакторскую работу, и писательское творчество.

«Главная работа редактора – редактировать. Он не имеет права писать: это дело корреспондентов. Если ты пишешь сам – ты плохо руководишь. Я не хотел быть плохим руководителем, но все равно им был, потому что писал довольно много, – рассказал Шамиль. – Потом обнаружил, что эта привычка всё время писать, придумывать, собирать фактуру, преобразовывать смыслы в строчки – никуда не делась. От нее никак не избавиться. Я какое-то время с этим боролся, а потом понял: бесполезно. И вот однажды почти в два часа ночи, когда не мог уснуть – меня беспокоил один не выписанный сюжет – я нашел спасение: потихоньку, чтобы никого из домашних не разбудить, сел за компьютер и начал набирать пролог первого романа».

Фото: Андрей Фёдоров

2. О творчестве: «Надо писать, когда жить не можешь без этой истории»

По словам Шамиля, начинать писать нужно тогда, когда понимаешь: жить без той или иной истории ты уже не можешь. Но, даже если кажется, что сюжет уже существует в голове и история придумана до конца, в процессе работы над текстом все может повернуться совсем иначе. Узнать, как герои пройдут путь до финала, можно лишь одним способом – сесть и написать историю. Это и определяет, как в итоге сложится сюжет.

«Когда я сажусь за текст, то четко представляю себе три вещи: первую сцену будущей книги, последнюю сцену и самую сильную, важную сцену, ради которой, собственно, и стоит писать. Однако, когда я заканчиваю книгу, выясняется, что первая сцена выглядит именно так, как я себе представлял, а вот последняя – совершенно иначе: с другими героями, не все из которых доживают до финала. А самая «смачная» сцена, которую я хотел написать, вообще порой не умещается в текст».

Фото: Андрей Фёдоров

3. О «Городе Брежневе»: «Я попал в больное место»

Изначально автор задумывал «Город Брежнев» как повесть под названием «Королевская ночь», работу над которой он начал еще в юношеские годы, вдохновленный идеей из пионерского лагеря, где в последнюю ночь дети развлекались тем, что мазали зубной пастой на своих спящих товарищей.

Повзрослев, Шамиль осознал, что в культурном сознании и личных воспоминаниях соотечественников доминирует обширный пласт, связанный с советской эпохой, в то время как промежуток между ней и бурными девяностыми едва оставил след. «Мальчики, девочки, комсомольцы, партийные и беспартийные, диссиденты, инженеры, фарцовщики, гопники – все эти люди жили своей жизнью и совершенно не заглядывали в будущее. Все они исходили из того, что это есть сейчас и будет продолжаться веками, а потом всё закончилось, – пояснил Шамиль. – Вот эти люди, собственно, и создали нашу страну, которая называется Российская Федерация. Когда я сообразил, что все эти законы, понятия, фильмы, музыка в культурном смысле являются определяющими, тогда я понял, что мне нужна такая книга».

Фото: Андрей Фёдоров

Хотя поначалу Шамиль Идиатуллин опасался, что подобная история будет чрезмерно специфичной, понятной лишь тем, кто был свидетелем той эпохи, в итоге «Город Брежнев» оказался очень популярным произведением. «Книгу прочли не только в городе Брежневе (сейчас это Набережные Челны). Ее читали в Нижнекамске, в Тольятти, в Братске, Ангарске, Иркутске, Улан-Удэ – во всех городах, где было промышленное строительство, где взрослые ходили на работу с утра до ночи, а детям было нечем заняться. Типичные города. Когда я приезжаю в разные места, меня спрашивают: «Откуда ты знаешь, как у нас это было? Откуда ты знаешь, как мы жили?» Оказалось, что я нечаянно, сам того не ожидая, попал в больное место».

Фото: Андрей Фёдоров

4. О нейросетях: «ИИ собирает из готовых деталей Lego, а писатель эти детали создает»

В августе в издательстве «Альпина Паблишер» выходит сборник «Механическое вмешательство», объединивший произведения 15 авторов, которые создали свои рассказы в соавторстве с чат-ботом Алиса, разработанным на основе языковой модели GPT. Шамиль Идиатуллин принял участие в этом необычном эксперименте.

По его словам, проект стал поводом воплотить в жизнь давнюю творческую идею. Писатель решил попробовать написать рассказ в стилистике XIX века, однако с этой задачей программа справилась плохо. Тогда Шамиль решил написать рассказ самостоятельно, интегрировав в свое повествование несколько ключевых слов и художественных ходов, подсказанных искусственным интеллектом.

«Искусственный интеллект можно сравнить с собирателем конструкций из готовых деталей Lego. В отличие от него, писатель, режиссер, сценарист, художник – это тот, кто сам придумывает, создает и воплощает в жизнь уникальные детали, которые до этого не существовали».

Фото: Андрей Фёдоров

Этот уникальный опыт, несомненно, открывает новые горизонты для литературного творчества. Однако, по мнению Шамиля, в ближайшее десятилетие ИИ вряд ли сможет полностью заменить работу профессиональных авторов.

5. О советах новичкам: «Не платите за то, чтобы читали вашу книгу»

Начинающим авторам Шамиль Идиатуллин советует, во-первых, как это ни парадоксально, не писать: «Книг очень много. Писателей сейчас больше, чем читателей. А мама вас всё равно любит и будет любить, – пояснил Шамиль. – Во-вторых, если начали писать, пишите до конца, просто категорически запрещено начать, не завершить и говорить: «Я не уверен, что это кому-то надо. Я отправлю первую главу, синопсис в издательство, пусть они скажут, нужно ли им это. Отправляйте текст только целиком».



И третий совет Шамиля – ни в коем случае не публиковаться за свой счет. «Вы можете печататься за гонорары. Вы можете печататься за бесплатно, за борзых щенков, за хорошие отношения. Можете просто сами выкладывать текст в интернет. Но платить деньги за приоритетную выкладку, за подарочные боксы или ещё что-то – ни в коем случае. Это значит, что вас разводят. Никогда не платите за то, чтобы читали вашу книгу».

Фото: Андрей Фёдоров

Шамиль Идиатуллин – писатель многоплановый. Одинаково легко работает в таких вроде бы несочетаемых жанрах, как классический русский роман и подростковая мистика. Каждая книга Идиатуллина собирает самые противоречивые отзывы критиков, но обязательно находит своего читателя. Паблик-ток с Шамилем Идиатуллиным стал одним из десятков событий семейного фестиваля культуры «Энергия+», который организовал основанный Олегом Дерипаской энергохолдинг Эн+ в Иркутске 12-14 июля.