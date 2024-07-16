Свой Вклад промо — лидер рейтинга краткосрочных депозитов

Финансовый портал Банки.ру опубликовал рейтинг самых выгодных банковских вкладов при размещении средств на 3 месяца. На первом месте — Свой Вклад промо от Своего Банка.

Авторы исследования отмечают, что краткосрочные депозиты продолжают оставаться одними из самых популярных среди россиян. Такие вклады сегодня предлагают высокие ставки, с ними удастся быстрее получить доход, который затем можно реинвестировать. Вклады на три месяца позволяют иметь более оперативный доступ к средствам, а это значит, что не придется долго ждать, если депозитные ставки в дальнейшем снова вырастут.

Свой Вклад промо со ставкой до 18,7% годовых можно открыть онлайн на срок от 3 месяцев до 3 лет, возможная сумма вклада — от 300 000 до 500 000 000 рублей. Вклад доступен для открытия при условии отсутствия в течение 91 дня действующих договоров срочных вкладов в Своем Банке. По вкладу доступно пополнение, минимальная сумма — 5 000 рублей. Проценты по депозиту начисляются в конце каждого месяца, также возможна автопролонгация. К вкладу выпускается и бесплатно обслуживается дебетовая Своя Карта.

Узнать подробнее об условиях и подать заявку на открытие Своего Вклада промо можно на сайте банка. Заполнение заявки займет несколько минут, а карту с вкладом Свой Банк доставит бесплатно.