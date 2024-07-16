Почти 370 общедомовых счетчиков не прошли проверку в Иркутской области

В «Иркутскэнергосбыте» ведут реестр многоквартирных домов, в которых общедомовые приборы учета не приняты к расчетам. По результатам проверок в июне таких 369. Больше всего в крупных городах: Иркутске, Ангарске, Братске. Есть также в Маркова, Саянске, Усолье-Сибирском, Усть-Илимске, Черемхове, Железногорск-Илимском.

В разделе «Приборы учета» на сайте у ресурсоснабжабщей организации один раз в месяц актуализируется список многоквартирных домов, в которых по разным причинам не использовались в расчетах за отопление и горячее водоснабжение показания общедомовых приборов учета. Для собственников это может грозить повышенными платежами. В случае, если у ресурсоснабжающей организации нет информации об объеме потребленного ресурса, расчет платы производится на основе средних значений и нормативов потребления как это указано в законодательстве. Отсутствие данных может быть связано с неисправностью общедомового прибора учета, истечение его срока поверки или невнимательность сотрудника управляющей компании.

Напоминаем, собственники вправе требовать информацию о состоянии общедомового счетчика, его поверке, замене прибора, уточнять сведения о переданных показаниях у своей управляющей компании. Потому как все, что находится внутри дома – обслуживается управляющей компанией, которая нанята собственниками жилья. Чаще всего этой работой занимается старший по подъезду и доносит сведения до остальных жителей дома.

– В разгар подготовки к новому отопительному сезону управляющие компании приводят в порядок внутреннюю инфраструктуру, в том числе общедомовые приборы учета. Важно, чтобы эти работы проводились своевременно и не затягивались, тогда удастся сохранить комфорт в домах и оплачивать только фактически потребленный ресурс, – Антон Гурьянов, руководитель производственно-технического отдела «Иркутскэнергосбыта».