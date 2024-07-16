ЦБ приостановил публикацию статистики внебиржевого валютного рынка. Что это значит?

Ранее ЦБ на ежедневной основе выкладывал такую статистику на своем сайте.

– В целях ограничения санкционного влияния Банк России приостанавливает публикацию ежедневной информации об объемах торгов долларом США, евро и юанем по отношению к рублю, рассчитанных на основе внебиржевых торгов с расчетами «завтра», — говорится сообщении ЦБ.

Напомним, что Центральный банк России использует данные внебиржевых торгов для расчета официальных курсов доллара и евро. Ранее ЦБ устанавливал официальные курсы доллара США, евро и юаня по отношению к рублю на основе данных Мосбиржи. Однако изменил методику после того, как с 12 июня 2024 года были введены санкции в отношении торговой площадки.

Участники восприняли информацию ЦБ неоднозначно. «А как узнать теперь!?. То есть на частном слове будете писать курс валюты?», «63 копейки за доллар. Скоро. Во всех кинотеатрах страны», «Эта статистика нужна для финмоделей, например, для расчета валютных рисков. Значит. все будут перезакладываться по максимуму против рубля. Здравствуй, инфляция», – пишут пользователи в телеграмм-канале под сообщением ЦБ.

Банк России успокоил пользователей, подтвердив, что «курс останется единым и рыночным», а регулятор «продолжит рассчитывать официальный курс рубля по внебиржевому рынку».

Напомним, с середины июня валютный рынок лихорадило. Серьёзный дисбаланс между спросом и предложением привёл к укреплению рубля до 82 руб./доллар. Эксперты сравнивали ситуацию с весной 2022-го, когда на фоне сложностей с оплатой импорта курс был на уровне 50 руб./доллар. «Ситуация повторяется, но в меньшем масштабе, чем в 2022-м», – писали они. Однако в июле ситуацию на валютном рынке удалось относительно стабилизировать, доллар вернулся в диапазон 87-89 рублей.