Рынок дикоросов в России может вырасти в 20 раз до 1,5 трлн рублей

Рынок дикоросов в России обладает потенциалом 20-кратного роста до 1,5 трлн рублей и удвоения занятых граждан до 10 млн. Об этом рассказал руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Олег Князьков.

«Дикоросы – возобновляемый ресурс, но, конечно же, к их использованию нужно подходить бережно и ответственно. Мы оцениваем потенциал рынка дикоросов в 1,5 трлн рублей – такова стоимость продукции, которую можно было бы собирать за календарный год без вреда для экологии России, в натуральном выражении это 7,5 млн тонн в год. Сейчас рынок освоен примерно на 5%, что может составлять 75 млрд рублей, или 375 тыс. тонн продукции в год», – сказал Олег Князьков.

В качестве примера развития рынка дикоросов на мероприятии был рассмотрен Красноярский край. В регионе существует более 2 тыс. тонн подтверждённых запасов в год, что вдвое больше предполагаемого извлекаемого запаса сейчас. Среди товаров в натуральном выражении, согласно прогнозу, 40% приходится на ягоды, 28% – на грибы, 19% – на древесные соки, 9% – на орехи и ещё 4% – на папоротник. Потенциал превышает 80 млрд рублей.

«Реализация возможностей рынка дикоросов могла бы удвоить число задействованных в сборе и заготовке жителей нашей страны с 5 до 10 млн в 53 регионах. Кроме того, на дикоросы есть существенный спрос со стороны внешних рынков, поэтому экспорт дикоросов мог бы стать значительной статьёй дохода – до 1 млрд долларов в год», – считает Олег Князьков.

На 2024-2025 гг. эксперт РСХБ прогнозирует расширение возможностей эффективности отрасли и развитие новых направлений.

В первой категории речь идёт о наращивании сбора кедрового, сибирского и дальневосточного орехов, отечественных инженерных решениях для увеличения производительности труда, технологических и научных изысканиях.

Во второй категории – цифровизация экосистемы сбыта, закупок, ВЭД, аналитики; реинжиниринг технологического оборудования для сбора и переработки; ферментирование, концентраты, консервация для пищевой и косметологической индустрии; технологии шоковой заморозки и длительного хранения.