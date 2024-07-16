Агротуризм принесет фермерам до 250 млрд рублей

Агротуризм становится модным рекреационным направлением и источником притока финансов на сельские территории, что особенно актуально для Северного Кавказа. Уже сейчас самые активные регионы России по реализации проектов сельского туризма – это Северная Осетия – Алания и Дагестан. По прогнозу Россельхозбанка, в ближайшей перспективе каждый 20-й житель России хотя бы раз в год будет отдыхать в деревне, что принесёт фермерам до 250 млрд рублей дополнительного дохода. Оценками и видением будущего агротуризма 15 июля на Кавказском инвестиционном форуме поделился заместитель Председателя Правления РСХБ Денис Константинов.

Государство и бизнес сообща выполняют поручение президента РФ по развитию туристических услуг и инфраструктуры, подчеркнул Денис Константинов.

Основная мера поддержки этого направления на сельских территориях – грант «Агротуризм» до 10 млн рублей на конкретные проекты. Это направление быстро растёт: в 2022 году выделено 295 млн рублей, в 2023 – 489 млн рублей, а на 2024 год прогнозируется уже 700 млн рублей, это рост на 43% за год. Прирост по количеству заявок составил 30% за год.

«Целевое использование гранта обеспечило туристический поток в размере 500 тыс. человек и помогло увеличить сельскохозяйственное производство на 10% у тех фермеров, которые были задействованы в проектах. Среди регионов-лидеров по проектам агротуризма за 2023 год первое и второе места заняли представители СКФО: Северная Осетия – Алания с 8 проектами и Дагестан с 5», – сообщил Денис Константинов.

По расчётам Россельхозбанка, набранный темп развития направления позволит фермерам принимать уже 7 млн человек к 2027 году, то есть каждого 20-го россиянина. Из этих 7 млн человек 30% будут экотуристами. Путешественники принесут фермерам до 250 млрд рублей в год – это порядка 5% от прогнозируемого совокупного дохода хозяйств.

Самые популярные направления проектов агротуризма связаны с сыроварением, пчеловодством, виноградарством, рыбоводством и отдыхом в формате фермы-усадьбы.

При сохранении положительных трендов в ближайшем будущем также существуют предпосылки четырёхкратного роста количества туристических объектов на сельских территориях.

«Сельское хозяйство Северо-Кавказского федерального округа развивается стремительными темпами, что обусловлено, в первую очередь, ростом населения и, следовательно, спроса на продовольствие. А где сельское хозяйство – там и агротуризм. Уникальная природа, тёплый климат, изысканная кухня, радушное гостеприимство местных жителей – отличные преимущества СКФО в плане привлечения путешественников на сельские территории», – резюмировал Денис Константинов.