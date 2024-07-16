Россияне ищут работу с предоставлением жилья

Спрос на такие вакансии вырос в два раза. Об этом пишу «Известия» со ссылкой на данные федерального комбината стеновых материалов «Винзер».

«Снижение доступности ипотечных программ с параллельным ростом стоимости аренды жилья существенно изменило предпочтения соискателей, в том числе часть готовы сменить работу, в случае если на новом месте им предоставят служебное жилье или компенсацию платы за аренду», – рассказал директор федерального комбината стеновых материалов «Винзер» Денис Жалнин.

По его словам, количество откликов на вакансии с предоставлением жилья с начала года выросло в два раза, а количество готовых к переезду соискателей – практически на четверть.

Ранее стало известно, что во втором квартале 2024 года 11% опрошенных жителей Иркутской области подтвердили, что имеют подработку помимо основной работы, и таких стало больше на 1% относительно первого квартала года. Для сравнения, в целом по стране подработка есть у 8% трудящихся. В профессиональном разрезе чаще всего подрабатывают представители сферы развлечений и медиа (15% от всех работников из данного направления), маркетологов (14%), а также педагогов (13%).