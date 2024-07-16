РУСАЛ и Эн+ завершают прием заявок на стипендиальную программу

До 17 июля включительно студенты-очники, обучающиеся на 2-6 курсах в ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет», ГАПОУ Иркутской области «Иркутский энергетический колледж», ФГБОУ «Иркутский государственный университет», ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет», ОГБПОУ «Иркутский базовый медицинский колледж» по таким направлениям, как энергетика, металлургия, горное дело, медицина и педагогика могут подать заявку для участия в программе.

Размер стипендии для победителей устанавливается в зависимости от уровня получаемого образования (высшее или среднее), а также курса обучения студентов. Например, стипендия студента вуза 2 курса будет составлять 10 тыс. руб. в месяц, а студента 5 курса – уже 25 тыс. руб. в месяц.

В сентябре объявят победителей, которые будут получать от компании стипендию в размере от 10 до 25 тыс. рублей в месяц в вузах и от 5 до 15 тыс. рублей в ссузах в зависимости от курса.

Экспертная комиссия проанализирует заявки претендентов с учетом их академической успеваемости и участия в научно-исследовательской работе, а также достижений студентов в творческой и волонтерской деятельности, конкурсах профессионального мастерства.

Помимо стипендий, участников программы ждут участие в профессиональных конференциях, годовая подписка на профильную электронную библиотеку, стажировки и экскурсии на предприятия компаний РУСАЛа и Эн+.

Подать заявку можно на портале.