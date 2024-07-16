Виноградарство в СКФО выросло в 1,5 раза с 2019 года

Северный Кавказ – один из старейших винодельческих центров России, где виноделие велось с древнейших времен. Но на сегодняшний день винодельческие регионы СКФО занимают третье место по производству вина в стране, уступая Краснодарскому краю и Крыму. Потенциал развития виноделия в округе обсудил на полях Кавказского инвестиционного форума в Грозном заместитель председателя правления Россельхобанка Денис Константинов.

На сегодняшний день в России выделено 9 винодельческих регионов, 4 из которых расположены на территории Северо-Кавказского федерального округа. К ним относятся Ставропольский край, Республики Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная Осетия – Алания. По оценке экспертов Россельхозбанка, округ является одним из наиболее перспективных в направлении развития винодельческой отрасли. Суммарно в СКФО расположены 35 винодельческих районов. Каждый такой район обладает собственными геофизическими, климатическими и почвенными характеристиками, кроме того, между ними наблюдаются различия по сортам выращиваемого винограда и технологическим приемам.

«Мы наблюдаем активный рост и развитие отрасли виноделия в России. Объем производства виноматериалов с 2018 года вырос на 45% и по итогам 2023 года составляет 73,9 млн дал. Ассортимент российских вин за последние 5 лет также увеличился с 900 до 7000 наименований. Кроме того, на СКФО приходится 25% предприятий, от общего количества производителей вина в стране, где основной игрок это – республика Дагестан», – отмечает Денис Константинов.

Текущий план проектов по расширению площадей выращивания виноградников в целом по стране насчитывает почти 9,9 тыс. га, при этом 6,4 тыс. га уже заложено и ожидают выхода на проектную мощность. Таким образом уже ведется работа в объеме 10-15% от требуемой площади виноградников для замещения импортных поставок виноматериалов. При этом основное финансирование – это льготные кредиты в рамках программы субсидирования процентных ставок Минсельхоза России.

«Основной объем реализуемых проектов в области развития виноградников в СКФО приходится на Северную Осетию – 2,5 тыс. га, также в 2024 году предполагается увеличение площадей под виноградники в Дагестане на площади 980 гектар, в Ставропольском крае – 200 гектар», – добавляет спикер.

В Северо-Кавказском федеральном округе в сегменте виноградарства зафиксирован рост на 52,9% до 382,4 тыс. тонн. Среди основных факторов развития эксперты выделяют активные региональные меры поддержки в добавление к федеральным и активный потребительский спрос в условиях курса на импортозамещение в виноделии. Общий объем инвестиционных расходов на развитие виноделия в стране составляет 15 млрд рублей, что позволяет создать 1,5 тыс. рабочих мест и повысить объем производства винограда на 25-30 тыс. тонн (при урожайности 2,5-3 т/га). По данным за 2023 год, Чеченская Республика и Республика Дагестан выдали более 26% федеральных мер государственной поддержки развития виноградарства от 3,5 млрд руб., региональные меры поддержки Ставропольского края в 2024 году на виноградарство предусмотрены в сумме 166 млн руб., в Республике Дагестан – более 700 млн руб.

«Россельхозбанк выступает локомотивом развития виноделия, поддерживая все знаковые проекты для отрасли. За последние 5 лет банк направил на поддержкуи развитие отрасли более 16 млрд рублей, в том числе винодельческим компаниям Республики Дагестан и Ставропольского края. При этом потенциал будущих инвестиций оценивается более чем в 300 млрд. руб. В ближайшие годы при поддержке РСХБ в Ставропольском крае будет заложен новый высокотехнологичный виноградник площадью 100 га», – резюмирует Денис Константинов.