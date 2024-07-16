Почти 78 млн рублей за полгода составил ущерб Иркутской электросетевой компании от похитителей электроэнергии

В лидерах противоправных действий – Иркутский район, где активно ведётся индивидуальное жилищное строительство.

За шесть месяцев текущего года компания установила 415 случаев хищений электроэнергии. Показатель практически аналогичен данным за 2023 год. Наибольшее количество – 250 фактов – установлено на территории Иркутского района: в Хомутово, Грановщине, Урике, Карлуке, Куде. Единичные случаи зафиксированы в Братском, Заларинском, Зиминском, Нижнеудинском, Тулунском, Усольском, Черемховском, Тайшетском районах. Общий объем похищенной электроэнергии составил 68,4 млн кВт*ч на сумму почти 78 млн рублей.

Высокие показатели количества хищений связаны с ростом темпов индивидуального жилищного строительства практически по всем населенным пунктам Иркутского района. При этом лавинообразный рост частной застройки приводит к увеличению сроков ожидания технологического присоединения новых домов к сетям. Кроме того, незаконные подключения приводят к еще большей загрузке центров питания, повышению риска аварийных отключений и возникновению опасных дефектов на сетях в зимний период.

По итогам проверки установлено, что незаконное электроснабжение большей части объектов выполнено застройщиками жилых домов. Сетевой компанией неоднократно фиксировались случаи продажи домов с незаконным подключением к сетям. После продажи такого жилья ответственность за противоправные действия фактически переходит на новых собственников.

В ходе выездной проверки специалисты ИЭСК отключили бездоговорных потребителей от сети. По факту выявления незаконного подключения к электрическим сетям нарушители оплатят административный штраф и всю стоимость потребленной электроэнергии. Официальное подключение будет произведено только после выполнения всех условий договора о технологическом присоединении и оплаты всех штрафов.

«Мы ведем комплексную работу по высвобождению мощности по всем центрам питания в Иркутском районе. Устанавливаем приборы учета потребляемой мощности – счетчики, которые в случае превышения допустимого уровня потребления будут отключать потребителя от сети. Ведем активную работу по выявлению фактов бездоговорного потребления. Отслеживаем ситуацию в ходе энергорейдов, делаем повторные проверки. Наша цель сегодня – обеспечить равные возможности получения качественного электроснабжения для потребителей, которые подключены ранее, сохранить стабильную работу энергосистемы в целом», — отметил директор департамента транспорта электроэнергии ИЭСК Игорь Зубарев.

Работу по выявлению бездоговорных случаев потребления электроэнергии в ИЭСК проводят еженедельно на территории всей Иркутской области. Сообщить о фактах незаконного подключения к электрическим сетям можно по телефону 8 (3952) 792-480 или в аккаунты "Свет38" в социальной сети "ВКонтакте" или в мессенджере Telegram.