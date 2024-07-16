Сыроварня «Милаша»: ученики иркутской «Школы фермера» перенимают опыт успешного выпускника

В рамках федеральной образовательной программы Россельхозбанка «Школа фермера» слушатели курса «Организация фермерского хозяйства» посетили семейную ферму-сыроварню «Милаша», расположенную в деревне Грановщина Иркутского района. Выпускник предыдущего потока и успешный предприниматель Никита Россов рассказал будущим коллегам историю создания своего предприятия, познакомил с технологией производства сыра, поделился опытом организации агротуров. На примере своей программы «Гастрономическое путешествие вокруг света» показал, чем заинтересовать туристов.

Фото предосталено пресс-службой Россельхозбанка

Вдохновляющая история успеха, теперь уже известного бренда «Милаша», начиналась с двух коз и миллионных долгов. Никита работал юристом, получал второе – кинематографическое образование и о карьере сыровара не думал. Планировал жить и работать в столице. Однако судьба решила иначе. Маме Никиты в связи с переездом за город подарили двух коз на мясо. Женщина так поступить с животными не смогла. Она поняла, что ей нравится заниматься сельским хозяйством и варить домашний сыр. Спустя какое-то время пришла идея создать свой бизнес и коз стало больше – появились первые представители альпийской и нубийской пород. Мама Никиты взяла кредит и начала строить ферму. Никита, отказавшись от своих планов, включился в семейный бизнес.

«Да, пришлось развернуться на 180 градусов, но я не жалею, потому что нашел свое призвание в жизни, а это важно для каждого. Рекомендую всем, кто только ищет себя в профессии – не боятся, верить в свой успех и идти вперед. А еще учиться. Надо быть «вечным студентом», чтобы добиться успеха», – отметил молодой фермер.

Сейчас «Милаша» производит более 30 видов европейских сыров – это мягкие сыры типа буратты и моцареллы, выдержанные сорта: грана падано, грюйер, раклет, а также сыры с благородной плесенью: горганзола, валансе и камамбер. Есть и более редкие виды: казу морбидо и сент-мор-де-турен.

Фото предосталено пресс-службой Россельхозбанка

Фермер рассказал, что из-за введения европейских санкций сильно подорожали закваски и себестоимость продукта увеличилась, из-за чего пришлось наращивать обороты. Но именно это послужило стимулом для освоения программы агротуризма. Сейчас данное направление приносит основной доход предприятию.

Никита лично проводит гастрономические туры с дегустацией продукции. Экскурсия начинается с прогулки по ферме, где можно покормить коз, а продолжается в дегустационном зале. За два часа «путешествия» зрители знакомятся с сырами разных народов мира, технологией их производства, участвуют в приготовлении кулинарных блюд. В планах – создание профессионального туристического комплекса с теплым загоном для коз, куда можно будет приводить туристов зимой, и сыроварней, позволяющей туристам увидеть процесс производства и даже принять в нем участие.

Сыровар поделился с участниками способами минимизации расходов на маркетинг и рекламу, дал практические советы, как получить грант на развитие стартапов, а также предложил идеи для создания бизнеса.

Фото предосталено пресс-службой Россельхозбанка

«У каждого свой путь к успеху, но история Никиты Россова уникальна и учит тому, как важно грамотно подходить к организации бизнес-процессов, любить свою профессию, постоянно учиться и верить в успех. Это отличный пример того, как можно организовать современное и грамотное фермерское хозяйство. Очень рада, что Никита всегда готов поделиться накопленными знаниями со слушателями «Школы фермера», уверена его практические занятия вдохновят на создание ярких бизнс-планов и новых фермерских хозяйств», – выразила мнение директор Иркутского регионального филиала РСХБ Наталья Баркова.

Слушатели «Школы фермера» отметили, что выездное занятие было не только полезным, но и вдохновляющим.

«За два с половиной месяца проект «Школа фермера» дал нам не только качественную теоретическую базу, но и уникальную возможность лично познакомиться с успешными фермерами нашего региона. Пример Никиты Россов убедил, что агротур можно организовать даже в глубинке на небольшой ферме. Всерьез задумалась о создании туристической программы и для нашего растениеводческого хозяйства в Усольском районе», – поделилась впечатлением слушатель курса Ирина Лавренович.