«Вернуть» реку людям. Как меняется роль городских набережных – в мире, в России, в Иркутске

Набережным – будь то берег реки, озера или морского залива – во всем мире уделяется особое внимание. Вода обладает особым притяжением для человека, поэтому то, как город с ней взаимодействует (или не взаимодействует), влияет на восприятие жителями качества городской среды в целом.

Редевелопмент в тренде

Много десятилетий и даже столетий городские реки оставались «рабочими лошадками»: их берега занимали порты, доки, склады, фабрики. Но по мере того, как менялся экономический уклад, прибрежные территории стали терять свои производственные функции, требовать переосмысления.

За рубежом этот процесс начался еще в 70-80-х годах прошлого века. Где-то пошли по пути, который в России назвали бы комплексным развитием территории, – редевелопмента в многофункциональные районы с жильем и офисами. Классический пример – Район Коп Ван Зюйд на южном берегу реки Маас, напротив центральной части Роттердама. А где-то сделали ставку на развитие рекреационных пространств и культурных доминант, за которыми подтянулись инвесторы. Любимый урбанистами пример – реконструкция портового района Abandoibarra на реке Нервион в испанском Бильбао.

В Россию этот тренд пришел только в XXI веке. В Москве принята глобальная программа развития береговой линии Москвы-реки, которая охватывает и территории далеко за пределами исторического центра.

Тему оценили девелоперы – на участках вдоль реки стали появляться жилые комплексы с прямым выходом к воде. И, хотя благоустройством и содержанием берегов занимаются городские власти, девелоперы стремятся интегрировать свою территорию в благоустройство набережной, чтобы добиться единства стиля.

В регионах самым ярким примером «возвращения» прибрежных территорий городу стала реновация набережной озера Кабан в Казани. Как заявила Наиля Зиннатуллина, директор Института развития городов Республики Татарстан на первом Международном форуме парков стран БРИКС, состоявшемся в Москве в начале апреля, этот проект стал новым драйвером развития прилегающих территорий и экономического развития города в целом. Начавшийся в 2015 году с реновации общественных пространств, он вдохновил девелоперов на строительство 7 жилых комплексов премиум-класса в прилегающих районах. Срок ввода – до 2027 года.

Вызов для девелопера

В Сибири процесс только начинается. Максим Марков, директор по управлению проектами и инвестициями ГК «ЁЛКА-ДЕВЕЛОПМЕНТ» (Новосибирск), поясняет, что девелоперы начинают изучать возможности прибрежных зон, только когда вокруг уже все «переработано», поскольку проекты у воды сложны и инфраструктурно, и организационно. К тому же действующее законодательство накладывает ряд ограничений на подобные проекты – это и отчуждение береговой линии, и обязательный свободный доступ граждан к воде.

– Уходить в такую сложную модель сотрудничества с властями, искать баланс между интересами горожан и будущих жителей комплекса, готовы далеко не все девелоперы, – отмечает он.

Проект у воды предъявляет повышенные требования и к уровню реализации, поскольку он определяет то, как в дальнейшем будет восприниматься городской район, подчеркивает Андрей Петров, директор по развитию бизнеса архитектурной группы компаний «Семрен и Монссон Мос» (Санкт-Петербург).

– Грамотное взаимодействие девелопера и архитектора может раскрыть природный потенциал участка, создать прецедент, который задаст высокий уровень будущих соседних проектов вдоль прибрежной территории, а в дальнейшем и во всем городе, – убежден Андрей Петров.

«Пряжка» на берегу Ангары

В Иркутске примером девелоперского переосмысления прибрежной территории должен стать проект, которым занимается Эн+ на Цесовской набережной. Основатель российского холдинга Олег Дерипаска всегда отмечал важнейшую роль Сибири в развитии экономики страны. В условиях «разворота на Восток» этот тезис стал еще более актуальным. Для того, чтобы промышленный, интеллектуальный, туристический, предпринимательский потенциал увеличивался, сибирским городам нужна современная инфраструктура, причем мирового уровня. Примером подобных инвестиций в будущее является комплексное обустройство исторической части Иркутска, которая находится на берегу Ангары. Сегодня здесь завершается воссоздание Курбатовских бань, где откроется отель категории 5*, ведется отделка офиса Эн+, запущены в работу важные промышленные объекты. Впереди строительство жилого квартала.

Цесовская набережная – это своего рода «пряжка», которая соединит два участка набережной в единую прогулочную зону, над созданием которой город работает не первый год, откроет сквозное пешеходное движение вдоль водоема.

Жилой квартал на месте бывшей промзоны ТЭЦ-2 создается по проекту одного из самых влиятельных архитекторов современности Кэнго Кумы. Проект предусматривает единый стилобат (цоколь), который станет защищенным от погоды общедоступным пространством и обеспечит свободный проход горожан к Ангаре. Здесь также разместятся бутики, кафе, галереи. Важно, что между кварталом и берегом не будет проезжей части – иркутские власти решили оставить транспортное движение по улице Сурикова, а Цесовскую набережную сделать полностью пешеходной.

На стилобате будет семь зданий разной высотности, в подземной части квартала планируется автопарковка на 356 мест. Часть ее решено отделить и тоже сделать общедоступной, чтобы не загромождать прилегающие улицы машинами тех, кто станет приезжать на набережную.

– При общей площади комплекса в 65 тысяч квадратных метров площадь жилья составляет только 17,5 тысяч квадратов. Даже если вычесть офисное здание, которое присутствует в ЖК, все равно это соотношение наглядно показывает, насколько общественная функция нового объекта будет преобладать над частной, – подчеркивает Евгения Пуляевская, генеральный директор ООО «Прибайкалье» (структура Эн+).

Придомовая территория ЖК, расположенная на втором ярусе, и отдельные въезды на частную подземную парковку, индивидуальные террасы и собственные японские дворики, куда можно выйти прямо из квартиры, сохраняют приватность жителей ЖК. В то же время коворкинг для жителей ЖК позволяет поддерживать общение с соседями.

– Представляете, вы утром проснулись, с ноутбуком спустились в коворкинг – а за окном Ангара парит, чайки летают, вы любуетесь этой атмосферой и работаете?! – рисует образ будущего пространства Евгения Пуляевская.

Вернуть жизнь в центр города

Сегодня в Иркутске, надо признать, не так много жилых домов вдоль реки, особенно в центре. А премиальных проектов с выходом к воде почти нет. И те, кто ищут квартиру хорошего класса, в новом доме на берегу, практически лишены выбора. Реведелопмент Цесовской набережной закрывает эту лакуну.

– Мы хотим вернуть жилую функцию в эту часть Иркутска, – замечает Евгения Пуляевская. – Чтобы центр оставался людным, «живым» и днем, и вечером. Чтобы горожане могли насладиться прибрежной рекреацией в любое время. Могли дойти пешком до работы и получить удовольствие от прогулки.

В целом проект Эн+ предусматривает на территории от Глазковского моста и до Вечного огня строительство целого комплекса зданий: офис Эн+, Дом приемов, бани Курбатова и Русанова с 5-звездочным отелем внутри от RODINA hotels. Это поможет создать не просто один премиальный проект, но комфортную городскую среду в границах сразу нескольких соседних кварталов.

Берегоукреплением и дальнейшим строительством набережной занимаются муниципалитет и госорганы – региональные и федеральные. Как отмечают, в Эн+, важно добиться гармоничного соединения разных отрезков набережных: чтобы бульвар Гагарина органично перетекал в Цесовскую набережную, а далее в Нижнюю набережную и сквер у Вечного огня.

– Безусловно, нам хотелось бы видеть в проекте новой набережной и отражение философии Кэнго Кумы, которая строится на гармонии человека и природы. Когда мы смотрели его эскизы к нашему кварталу, на то, как он берет карандаш и проводит бионическую линию, повторяющую изгибы реки – это завораживает, – комментирует Евгения Пуляевская. – Но важно еще, чтобы это место могло жить дальше своей жизнью. Чтобы люди могли и хотели с ним взаимодействовать – погулять утром с собакой, выйти на пробежку, в выходной посидеть, полежать на террасном покрытии, попить кофе, посмотреть на чаек, поболтать с рыбаками.

Благоустроенная набережная – «магнит» для горожан

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Руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг на форуме «Среда для жизни: город и вода» отмечал, что в населенных пунктах с набережными в России проживает 74,3 млн человек – две трети городского населения. При этом только треть граждан (около 24 млн человек) посещает набережные не реже одного раза в неделю. Если же набережные благоустроить, поток гуляющих вырастет по мнению Гольдберга, до 41 млн.