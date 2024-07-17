Вода в цене. В чем ценность набережных для рынка недвижимости

Как показывает практика, недвижимость у воды имеет более высокую стоимость. И дело не только в том, что на первой линии, как правило, реализуются премиальные проекты, но и в субъективной ценности таких объектов в глазах покупателей.

Ближе к воде – выше цена

По данным отчета Global Waterfront Report-2019 международной компании Knight Frank, цены на жилую недвижимость на набережной в мире среднем на 40% выше, чем в аналогичных объектах, удаленных от побережья. В России, по итогам исследования ДОМ.РФ и ВЦИОМ в 2021 году, разница не столь радикальна – от 7 до 20%. Самая значительная – в Волгограде (21%), Нижнем Новгороде (17%), Санкт-Петербурге (10%).

Как поясняет Татьяна Галущенко, урбанист-маркетолог, эксперт ООО «Сибирская лаборатория урбанистики», в подавляющем большинстве вблизи водоемов строится жилье элит- и бизнес-класса. Соответственно, и стоимость квадратного метра в таких домах выше среднерыночной.

– В Иркутске цены в жилых комплексах, расположенных у воды, начинаются от 170 тысяч рублей за квадратный метр, при средней стоимости публичной продажи строящегося в городе жилья – 140 тысяч рублей за «квадрат». В соседнем Красноярске разбег цен составляет 150 и 130 тысяч рублей за квадратный метр, соответственно. В Благовещенске стоимость квадратного метра в строящихся жилых домах у воды начинается от 200 тыс. рублей при средней стоимости «квадрата» в 155 тыс. рублей, – приводит статистику Татьяна Галущенко.

Жить у воды – на 15% дольше

Максим Марков, директор по управлению проектами и инвестициями ГК «ЁЛКА-ДЕВЕЛОПМЕНТ» (Новосибирск), подтверждает: береговые территории крайне интересны как для девелоперов, так и для будущих покупателей квартир. Сегодня многие стремятся к более гармоничной, здоровой жизни в единении с природой.

– Канадские исследователи пришли к выводу, что люди, живущие в радиусе 250 м от реки, озера или моря, подвержены риску смерти на 12-17% меньше, чем остальные горожане. Условно говоря, вы можете на 15% удлинить свою жизнь, если поселитесь у воды, – говорит Максим.

При этом, по его словам, в Новосибирской области тренд на благоустройство прибрежных территорий только набирает обороты. Так, порядка пяти лет назад в городе начали развивать небольшой участок набережной в районе гостиницы «Ривер-парк» с привлечением группы «Стрелка».

Архитектура, виды, качество

С тем, что расположение участка проектирования у воды – это всегда повод для создания дополнительной ценности будущего продукта, согласен Андрей Петров, директор по развитию бизнеса архитектурной группы компаний «Семрен и Монссон Мос» (Санкт-Петербург).

– Во-первых, такая локация предъявляет повышенные требования к архитектурному облику будущего комплекса, классу жилья. Во-вторых, ценность представляют видовые характеристики: для покупателей недвижимости в большинстве регионов России окна, выходящие на реку, море или озеро становятся важным фактором при выборе объекта. В-третьих, благоустроенная набережная и рекреационные зоны становятся ещё одним бонусом такого жилья, – поясняет он.

Плюсом дома на первой линии у реки становится неизменность панорамы: закон гарантирует, что в водоохранной зоне не появится новых построек, ничто не перекроет эффектный вид. Стоит добавить, что и девелоперы стараются обыграть этот факт – у видовых квартир как правило предусматривают панорамные и радиальные окна, террасы, французские балконы.

Разумный баланс

Хотя говорить о ценовой стратегии проекта, реализуемого Эн+ в рамках редевеломпента территории, пока рано, в целом в окрестностях Цесовской набережной недвижимость считается одной из самых дорогих в Иркутске.

Однако девелопер проекта отмечает, что высокая стоимость будет отчасти нивелироваться разумной площадью квартир, в пределах 60-95 квадратных метров. «Огромные жилые площади уходят в прошлое. На первый план выходит среда – удобная, безопасная, эстетичная – и уровень сервиса», – комментируют в компании.