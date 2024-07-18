Набережные мира. Как редевелопмент прибрежных территорий меняет жизнь городов

Совсем скоро в Иркутске стартует строительство нового проекта премиум-класса. Жилой квартал по проекту японского архитектора Кенго Кумы разместится на берегу Ангары, на Цесовской набережной. Эксперты уверены: это изменит жизнь иркутян, ведь, как показывают примеры в России и за рубежом, редевелопмент прибрежных территорий часто дает городу «второе дыхание».

1. Район Коп Ван Зюйд, Роттердам, Нидерланды

Когда-то здесь был порт с доками, но к 1970-м годам его перенесли ниже по течению реки, а территория, отделенная складами и железнодорожными путями от воды и окружающих жилых кварталов, стала неблагополучным и отталкивающим районом. Глобальный редевелопмент этого участка, начавшийся в конце 1980-х – начале 1990-х и завершившийся уже в нашем веке, включал строительство моста, развитие трамвайной сети, запуск водного такси, оформление набережной и возведение офисов и жилых домов. Сейчас Коп Ван Зюйд – один из самых активных районов города с деловыми, культурными объектами и дорогим жильем.

2. Район Abandoibarra, Бильбао, Испания

«Сердцем» преображения территории стало строительство музея Гуггенхайма (именно он стал стимулом к развитию рынка элитной недвижимости в новом районе). Следом построили конференц- и музыкальный центр Euskalduna Palace, обустроили променад вдоль реки, разбили парковые зоны (из 34,85 га под зеленые и рекреационные зоны отданы 11,57 га), перекинули через Нервион пешеходный мост. При этом здесь есть и торговые центры, и офисы, и даже 600 единиц элитного жилья (как указывается на сайте международной премии для городов Lee Kuan Yew World City Prize). Район Abandoibarra считается одним из самых удачных проектов реновации территорий в мире.

3. Набережная озера Кабан, Казань, Россия

Проект начался в 2015 году при поддержке федерального центра и республиканских властей. На первом и втором этапе (завершились в 2018 и 2020 годах) был сформирован рекреационный каркас: теперь здесь несколько уровней для пешеходов и велосипедистов, пирсы, смотровая площадка, зоны для пикника, биоочистные с водными растениями, которые корнями фильтруют воду. Сейчас это одно из лучших мест для прогулок в городе. Третий этап, который должен закольцевать набережную, предполагает работу с застроенными территориями, в том числе с историческими объектами. На этом этапе планируется отдать прилегающие участки под жилую застройку. Тут же строится новое здание Татарского академического театра имени Г. Камала по проекту японского архитектора Кэнго Кумы.