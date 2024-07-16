Названы самые высокооплачиваемые вакансии июля в Иркутске

Сервис по поиску работы SuperJob проанализировал 58 000 вакансий в городах с численностью населения от 500 тысяч до 1 млн человек и отобрал лучшие предложения июля в Иркутске.

В Иркутске в июле больше всего готовы платить программисту с опытом работы от трёх лет. Компания ИБЦ обещает заработную плату от 200 тыс. рублей в месяц.

Вторым предложением по уровню оплаты стала вакансия инженера производственно-технического отдела. Компания обеспечивает спецодеждой, проживанием, служебным автотранспортом. Будущему сотруднику предлагают от 180 до 200 тыс. рублей в месяц.

На третьем месте располагается вакансия главного инженера проекта. Работодатель ждет кандидата с опытом работы от трёх лет и готов предложить ему заработную плату в размере 150 тыс. рублей.

Прораб из Иркутска может зарабатывать от 110 тыс. рублей в месяц. Дополнительно будущий работодатель готов предоставить жильё в деревне Карлук и оплачивать горюче-смазочные материалы.

Замыкает подборку самых высокооплачиваемых работ вакансия монтажника металлоконструкций. Кандидату с личным автомобилем и опытом работы от одного года компания обещает оплату от 100 до 120 тыс. рублей.

В июле в топе наиболее интересных зарплатных предложений – вакансии руководителей высшего и среднего звена, IT-специалистов, менеджеров по продажам и работе с клиентами, инженеров, водителей, квалифицированных рабочих.

В Астрахани, Владивостоке, Томске, Хабаровске, Пензе, Липецке в топе зарплатных предложений июля – врачи.

В Саратове среди лучших по оплате – вакансия главного бухгалтера, в Ульяновске – коммерческого директора, в Рязани – главного инженера проекта, в Хабаровске – заместителя директора филиала, в Тюмени – начальника лаборатории неразрушающего контроля.