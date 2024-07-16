Новаторство и дух свободы. Дан старт строительству нового ЖК «Бродский» в Иркутске

Позолоченный кирпич, несколько взмахов мастерком – в Иркутске торжественно дан старт строительству ЖК бизнес-класса «Бродский», нового флагманского проекта группы компаний «Грандстрой». В церемонии закладки первого камня приняли участие генеральный директор ГК «Грандстрой» Екатериной Прядко, министр строительства Иркутской области Александр Галкин и заместитель управляющего по корпоративному бизнесу Банка ВТБ Андрей Панфилов.

Фото Кирилла Конина

«Я поздравляю компанию «Грандстрой» с началом нового масштабного проекта. Министерству строительства, безусловно, важен каждый квадратный метр жилья, который вводят наши застройщики. Но важно также и то, что с каждым годом становится все больше качественных, интересных объектов. Это значит, что мы вместе, шаг за шагом, движемся к большой цели – красивой и комфортной городской среде»,– подчеркнул на церемонии Александр Галкин.

Александр Галкин. Фото Кирилла Конина

В свою очередь Андрей Панфилов заметил, что«Бродский» – не первый ЖК, который ВТБ реализует с «Грандстроем». Но именно за этот проект среди банков развернулась настоящая конкуренция.

“Могу утверждать: проекты компании всегда отличаются высоким качеством, современными технологиями и, самое главное, экологичностью. Но этот – по-настоящему шикарный. Поэтому мы рады вновь выступить партнером компании», – сообщил представитель ВТБ.

Андрей Панфилов. Фото Кирилла Конина

Екатерина Прядко отметила, что «Грандстрой» всегда осознавал свою социальную ответственность и социальные обязательства перед городом. Которые заключаются в том числе в создании такой среды, чтобы иркутяне, прежде всего молодые, активные, выбирали для жизни родной город, здесь заводили семьи и растили детей. И в своей работе «Грандстрой» неизменно придерживается принципов устойчивого развития: все, что делает компания, должно нести пользу не только сегодня, но и завтра.

«И мы рады, что мы находим общий язык с нашими партнерами, с органами власти и получаем поддержку в своих начинаниях», – признала она.

Екатерина Прядко. Фото Кирилла Конина

«Бродский» – жилой комплекс бизнес-класса строится в Свердловском районе Иркутска на улице Старокузьмихинской на берегу Ангары. Первая очередь включает в себя две блок-секции высотой 18 этажей с 258 квартирами общей жилой площадью в 17 тыс. кв. м, подземным паркингом, помещениями под ритейл и офисы. Во второй очереди будет возведено более 50 тыс. кв м, сделаны выходы к Ангаре и реализована концепция единой набережной.

На сегодняшний день компания получила свыше 50 заявок на бронирование квартир, что говорит о высоком интересе к новому объекту со стороны иркутян.

На вопрос о названии ЖК, Екатерина ответила, что вариантов названия было очень много, но после долгих обсуждений, остановились на «Бродском», поскольку новаторство, дух свободы, которые свойственны поэзии Иосифа Бродского, его гедонизм, резонируют с философией жилого комплекса, со смыслами, которые заложены него, с архитектурой и со сценарными решениями. И еще это название удивительным образом «легло» на команду, которая реализует проект.

Екатерина Прядко. Фото Кирилла Конина



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